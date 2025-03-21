家寧4分鐘聲明挨酸「心機算盡」　李怡貞：想體驗虛無縹緲可以看

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發熱議。為此，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應。昨（20）日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘影片曝光後再度掀起討論，就連律師李怡貞都在臉書發文評論此事。

▲家寧上傳聲明影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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李怡貞開酸，「如果你今天想體驗一種虛無縹緲的感覺，可以去看家寧最新的聲明。 」她認為家寧的聲明影片似乎試圖營造一種無辜形象，想讓大家體會她的不易，「重點就是讓大家看看她也很無辜，也很不好過，講什麼不是重點。」李怡貞進一步批評，家寧在影片中的拍攝或妝髮，都顯得過於計算，「影片的拍攝以及妝髮都樸實無華，心機算盡。」



▲李怡貞發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



事實上，家寧21日凌晨發布的影片中提到，她對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」並強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。至於頻道的收益與分配，家寧表示：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」