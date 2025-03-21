蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。沒想到，她21日凌晨4點多突然在社群網站坦言，最近備受兩件事情影響，進而決定報警，還做了將近6小時的筆錄，「我沒有再選擇沉默。」

▲蔡瑞雪21日凌晨報警完發文。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



半夜剛報完警的蔡瑞雪在Instagram限時動態透露，近日不但被性騷擾，還被有心人士假冒身分去詐騙她身邊的朋友，讓她既害怕又無力，「這幾天，我真的過得很煎熬…。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡瑞雪最近其實過得很煎熬。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



儘管如此，蔡瑞雪最後仍決定挺身而出報警，「為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」雖然做了近6小時的筆錄，「過程很累、也很難過…」，但她不想再沉默了。

▲蔡瑞雪選擇不再沉默。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



無論是性騷擾或詐騙，蔡瑞雪只想說「請勇敢報警，保護自己，因為真相永遠值得被看見」，每個人都值得被好好對待。最後，她也很感謝員警的耐心與辛苦協助，「真的很感謝你們。」

蔡瑞雪IG全文：

這幾天，我真的過得很煎熬⋯

因為性騷擾與有人假冒我的身份去詐騙我身邊的朋友，

讓我既害怕又無力

這次，我選擇勇敢站出來，去報警，

為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。

目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。

做筆錄做了將近六個小時，

過程很累、也很難過⋯

但我知道，我沒有再選擇沉默。

不管是詐騙還是性騷擾，

真的想告訴每個人——

請勇敢報警，保護自己。

因為真相永遠值得被看見，

而你，也永遠值得被好好對待。

最後，謝謝警員們的辛苦協助與耐心，真的很感謝你們。