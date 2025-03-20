最佳前任！黛咪摩爾陪布魯斯威利過70大壽　「燦笑熱舞」溫馨畫面曝光

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星布魯斯威利 （Bruce Willis）憑藉《終極警探》系列走紅，然而2022年卻宣布罹患失語症，並正式宣告息影。他曾與近來以《懼裂》再創事業巔峰的女星黛咪摩爾（Demi Moore）有過一段婚姻。近日黛咪摩爾特地陪伴布魯斯威利歡度70歲生日，畫面曝光後不少網友感動表示，這真是「最佳前任」的代表。

▲黛咪摩爾為前夫布魯斯威利慶生。（圖／翻攝自黛咪摩爾IG）



黛咪摩爾在Instagram貼出與布魯斯威利擁抱的合照，寫道：「生日快樂，BW！我們愛你（愛心）。」女兒也記錄下布魯斯威利開心跳舞的片段，畫面非常溫馨。現年62歲的黛咪摩爾曾與布魯斯威利結婚13年，直到2000年正式離婚，同時也育有三個女兒，但分手後感情仍然像家人。

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▲黛咪摩爾為前夫布魯斯威利慶生，兩人的三個女兒也在場。（圖／翻攝自黛咪摩爾IG）

布魯斯威利於2009年與現任妻子艾瑪結婚，兩人也生了兩個女兒，包括12歲的梅布爾和10歲的伊芙琳。而布魯斯威利自2022年因罹患失語症、額顳葉失智症而影響認知能力後，便宣布退休，幾乎淡出大眾視野。現任妻子艾瑪也在社群向關心布魯斯威利的粉絲表示：「用滿滿的愛去淹沒他吧！他會感受到的，我發誓他會的！」