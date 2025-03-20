胡宇威緊握愛妻雙手！　陳庭妮放閃曝「生子計畫」聞虐童案全說了

記者黃庠棻／台北報導

女星陳庭妮和胡宇威結婚至今已有1年半，不過小倆口工作馬不停蹄，因此婚禮籌備也遲遲沒下文，今（20）日她出席運動品牌記者會活動也大方放閃老公，不管是生子、婚禮籌劃的相關話題都侃侃而談，更談及社會關注的議題「剴剴案」。

▲陳庭妮出席運動品牌活動。（圖／品牌提供）

陳庭妮今（20）日出席運動品牌記者會活動，先是分享日前到東京跑馬拉松的經驗，這一次最長跑到28K，雖然腳有一點疲勞但心理上的關卡比較重，坦言「開始想很多負面的情緒」，所幸有老公胡宇威給予安慰，對方建議她去做針灸，還會親自愛相隨，笑說「他會握著我的手，跟我說『加油你可以的』。」

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▲陳庭妮出席運動品牌活動。（圖／品牌提供）

被問到婚禮進度，陳庭妮笑說「繼續馬拉松式前進」，坦言與胡宇威都沒有把婚禮放在人生大事的前幾名，小倆口都分別進劇組，笑說「我們就想說現在這樣也很好，當然未來哪一天天時地利人和，也是覺得有可能發生的」，還大方放閃「其實我們只是沒有辦婚禮，但私底下就是結婚狀態」。

▲陳庭妮訪問大方談及老公胡宇威。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

至於生子計畫，陳庭妮表示「要看寶寶什麼時候來」，目前自己最大的計畫就是保持自己身心靈健康，快樂的心情，直呼「我覺得孕育下一代這件事本來就是一個很大的議題跟課題」，而她也被問及虐童相關問題，她表示「保護小孩真的是大家人人有責，我覺得每個小孩可以降臨到這世界上，都是獨一無二」，坦言自己不會因此而不敢生小孩「我也當然希望我可以給下一代給他們一個充滿愛包圍的環境，希望世界應該要進步成美好的樣子」。