許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了

記者孟育民／台北報導

金曲製造機許常德受邀再次來到中視歌唱節目《綜藝一級棒》，開場時主持群被激起強烈求生慾，許志豪搶先稱許常德為「家父」，讓康康聽不下去，「你這個不要臉的人，為了要討好評審就講出這種話，他其實是我的親生父親。」沒想到康康也搶著認親，「其實我的原名叫做許晋榮。」

▲《綜藝一級棒》康康和許志豪搶當許常德兒子。（圖／中視提供）



當許常德出場時，眾人好奇他為何願意再度上節目，許常德透露：「我是為了許志豪來的。」原來上次錄完影，許志豪跟他說很遺憾沒能在節目中一起合唱，所以這次當製作單位敲他通告時，許常德便提出一個條件：「我有說要唱歌，製作單位當下也沒有立刻拒絕我，所以讓我心生期待，但到最後又拒絕我。」

不料康康不但沒安慰還補上一刀：「你們真的是明智之舉。」眼見許常德真的走心，康康婉轉建議等以後再來上節目，一定有機會，沒想到許常德直回：「我不會再來了，我真的記在心裡，除非這集收視率衝第一。」

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▲許常德遭嗆當場走心。（圖／中視提供）



當過許多歌唱節目評審，許常德講評風格嗆辣，即使節目上都是專業歌手，但他聽完演唱後毫不修飾地說：「如果兩個人唱同一首歌，都只是想要把自己唱好，就是失敗的，所以我現在沒有選到的人，就表示這兩個人都不是一個團隊，都是自己在唱自己的。」

▲許志豪犀利講評，讓大家壓力山大。（圖／中視提供）

這話讓台上歌手面面相覷，覺得「壓力好大，好可怕」，許志豪則講出大家的心聲：「以後有這種規則能不能先講！」但許常德覺得這不算是規則：「評審就是很主觀，不然你要聽大家的意見，就去聽網路上的意見就好了。」