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魏德聖Line帳號被盜「發訊息狂借錢」　馬志翔認：確實有收到

記者蕭采薇／台北報導

電影《獵人兄弟》20日舉辦首映會，主演徐詣帆、馬志翔、林慶台也是繼《賽德克巴萊》後，難得三人再度搭檔演出。而日前導演魏德聖因Line帳號被盜，讓不少人收到借錢訊息，馬志翔也坦言：「他其實一直都在處理錢的事情，很多電影也都在後期階段了，所以我沒有特別去問他這個事情處理的怎麼樣。」

▲▼《獵人兄弟》 首映會-徐詣帆、馬志翔、林慶台。（圖／記者周宸亘攝）

▲《獵人兄弟》 首映會（左起）馬志翔、林慶台、徐詣帆。（圖／記者周宸亘攝）

《獵人兄弟》導演蘇弘恩，主演徐詣帆、馬志翔、林慶台、巫惠玲、許靈勻、洪金輝以及宣傳曲歌手沈駿共同出席首映會。睽違十多年再次回到大銀幕的林慶台，談到這次演出，在首映會上感性地說：「能再次和馬志翔、徐詣帆對戲，真的很開心又熟悉，覺得他們都沒變，拍戲的感覺也很自在。」

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而對於魏德聖因帳號被盜的訊息，馬志翔表示確實有收到借錢的詐騙訊息：「但果子影業那邊第一時間有通知我們大家那是詐騙，所以也沒有被騙到。」林慶台則說，平時住在山裡，沒收到類似的訊息：「我平常都和動物生活在一起，我也不懂那些東西。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-魏德聖。（圖／記者黃克翔攝）

▲導演魏德聖。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

再次同台，林慶台笑說：「這部電影和賽德克不太一樣，過去是民主性的東西，現在是家庭的議題，我沒有想過會再和兩位合作」。至於再次與馬志翔、徐詣帆兩人有什麼不同的地方？林慶台笑說：「沒什麼變耶，我覺得他們兩個很厲害，很高興能和他們再一起拍戲。」

馬志翔則笑說，當初在「賽德克·巴萊」中和林慶台牧師是演敵人，這次則是演兒子，「他那種父親的樣子讓我很嚮往，很多情感都是很真的」。徐詣帆則坦言，相隔14年之後再次與林慶台相遇，對方的威嚴讓自己在片場不敢跟他講話，「但牧師（林慶台）在拍攝電影時，給了我很大的安全感。」

▲▼《獵人兄弟》 首映會-蘇弘恩、徐詣帆、馬志翔、林慶台、許靈勻、巫惠玲、洪金輝、沈駿。（圖／記者周宸亘攝）

▲導演蘇弘恩、徐詣帆、馬志翔、林慶台、許靈勻、巫惠玲、洪金輝、沈駿等人，出席《獵人兄弟》 首映會。（圖／記者周宸亘攝）

談及新作即將上映，導演蘇弘恩緊張又期待，「過去做創作時背向觀眾，只想著自己想拍的，但現在擔心觀眾反應，心情一直靜不下來。」然而來自族人與鄉親的正面回饋讓他有了信心，「要像個獵人一樣，保持耐心與信心，等待收穫的時刻。」

▲▼《獵人兄弟》 首映會-蘇弘恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲《獵人兄弟》為新銳導演蘇弘恩首部執導劇情長片，故事以手足之情出發。（圖／記者周宸亘攝）

他也透露開拍前曾邀請耆老祈福，每次進入山林拍攝時會遵循族人傳統，以香菸、米酒、檳榔向神話乃至歷代先祖之靈、在山中居所傳承技藝之靈及上界護佑人間之靈祈求工作順利、人員平安，「我希望透過影像讓太魯閣族的文化和傳統不只停留在象徵符號，而是真正走進人們的心裡。」《獵人兄弟》將於3月21日全台上映。

 

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