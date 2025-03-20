《孽子》白先勇推廣崑曲 　痛心傳統文化沒落

記者葉文正／台北報導



創作《孽子》、《一把青》等文學作品的知名文學家白先勇，日前到八大第1台《大雲時堂》，節目中他分享與科技公司的文化長陳怡蓁聯手復興崑曲文化的歷程。白先勇、陳怡蓁的相識結盟，可由「牡丹花開20年」這本書來見證，從2004年的首演，至今整整度過20年、演出達540場。

▲白先勇(中)、陳怡蓁(左)和李四端(右)聊文化傳承。（圖／記者葉文正攝）

白先勇分享：「我一直覺得二十一世紀，不管怎麼樣，經濟起來的時候，下一步就是文化建設！」這令主持人李四端對白先勇為捍衛文化所付出的努力，十分感動！

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▲三人談文化傳承。（圖／記者葉文正攝）



白先勇透露，曾有人問他好好地為何要做崑曲？他也直球回應：「我不是光做崑曲，我是說試試看，如果崑曲這麼一個搖搖欲墜的古典文化，我們能夠把它重拉到21世紀，讓它重放光芒！」那也許其他的藝術，也能同樣有機會重新發展，避免文化斷層的危機出現。

▲白先勇是資深作家。（圖／記者葉文正攝）

白先勇表示：「文化是一個民族的靈魂，而且是累積來的，所以傳承非常要緊！」陳怡蓁則認為文化的範圍真的很廣，不管是做崑曲、還是京劇，或者文學創作，其實都是文化裡面的一部分，「因為我們在台灣有不同的民族，文化共融，但每一種都需要有人去推動，每一種都要能夠把它的精華留下來，然後才能夠形成我們自己獨特的文化。」李四端也分享：「美麗、審美跟懂得美！其實就是文化的本質！」



白先勇因為對傳統文化沒落感到痛心，用自身的人脈，號召企業界的朋友，一同維護、推動文化，李四端直呼：「老師，您不能低估自己給人的感動力量！」大讚白先勇毅然而然把一個古文化，透過較通俗的方式，介紹給大家，就是不容忽視的影響力！