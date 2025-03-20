《辣妹刺客3：假期殺機》三度追殺！33歲前田敦子認了：跟她有代溝

記者吳睿慈／綜合報導

日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》由高石明鈴、伊澤彩織這對美少女殺手組合三度合體演出，，並找來前田敦子、夢多（大谷主水）助陣，其中高石明鈴和前田敦子的唇槍舌戰也是電影一大看點，兩人相差12歲，在首映上再度展現相愛相殺的一面，自爆有年齡代溝，逗笑全場。

▲《辣妹刺客3》三度出擊。（圖／網銀國際影視提供）



《辣妹刺客3：假期殺機》日前在日本舉辦首映會，現年21歲的高石明鈴回憶道：「我喜歡前田小姐生氣時的說話方式，被她怒斥反而覺得很開心。」而33歲的前田敦子則笑說：「她說話完全是當代年輕人的風格，讓我深刻體會到『啊，我已經是30多歲的人了…』。」坦承和高石明鈴對話有代溝，逗笑全場。

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▲前田敦子自虧跟《辣妹刺客3》高石明鈴有代溝。（圖／網銀國際影視提供）



前田敦子難得接演動作類型電影，透露自己從第一次見到阪元導演到電影拍攝結束，仍然對阪元導演的思維世界充滿好奇，無法自拔，更說：「能遇到這樣有趣的導演，並有機會加入《辣妹刺客3：假期殺機》這個強大團隊，讓我既興奮又緊張，同時也受到很大的刺激和啟發。入鹿美波是一個非常有挑戰性的角色，在這部作品中，每位演員的個性都十分鮮明，我一邊享受著演員之間的化學反應，一邊調整節奏，與他們成為真正的伙伴，每天都像是一場戰鬥。」

▲《辣妹刺客3》高石明鈴、伊澤彩織組成殺手搭檔默契好。（圖／網銀國際影視提供）



高石明鈴、伊澤彩織組成殺手搭檔默契好，看似無害的外表卻殺人無數，展現十足的反差萌，伊澤彩織為特技演員出身，曾在日本多部票房鉅作《王者天下》、《神劍闖江湖：The Beginning》擔任替身，和山崎賢人、佐藤健等許多大咖交手過，也難怪高石明鈴對作品自信滿滿：「和伊澤小姐在一起時，我們常說『我們是一體的』，就像千里和真尋的關係一樣，這正是這部新作的重點！」伊澤彩織則說：「只要我們在一起，我們什麼都願意做。我很緊張，但最後我意識到，有明鈴在我身邊，我們是最強的。」兩人給彼此滿滿信任感。電影《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日在台上映。