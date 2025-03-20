ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《辣妹刺客3：假期殺機》三度追殺！33歲前田敦子認了：跟她有代溝

記者吳睿慈／綜合報導

日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》由高石明鈴、伊澤彩織這對美少女殺手組合三度合體演出，，並找來前田敦子、夢多（大谷主水）助陣，其中高石明鈴和前田敦子的唇槍舌戰也是電影一大看點，兩人相差12歲，在首映上再度展現相愛相殺的一面，自爆有年齡代溝，逗笑全場。

▲▼《辣妹刺客3》三度追殺！33歲前田敦子認了：跟她有代溝。（圖／網銀國際影視提供）

▲《辣妹刺客3》三度出擊。（圖／網銀國際影視提供）

《辣妹刺客3：假期殺機》日前在日本舉辦首映會，現年21歲的高石明鈴回憶道：「我喜歡前田小姐生氣時的說話方式，被她怒斥反而覺得很開心。」而33歲的前田敦子則笑說：「她說話完全是當代年輕人的風格，讓我深刻體會到『啊，我已經是30多歲的人了…』。」坦承和高石明鈴對話有代溝，逗笑全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《辣妹刺客3》三度追殺！33歲前田敦子認了：跟她有代溝。（圖／網銀國際影視提供）

▲前田敦子自虧跟《辣妹刺客3》高石明鈴有代溝。（圖／網銀國際影視提供）

前田敦子難得接演動作類型電影，透露自己從第一次見到阪元導演到電影拍攝結束，仍然對阪元導演的思維世界充滿好奇，無法自拔，更說：「能遇到這樣有趣的導演，並有機會加入《辣妹刺客3：假期殺機》這個強大團隊，讓我既興奮又緊張，同時也受到很大的刺激和啟發。入鹿美波是一個非常有挑戰性的角色，在這部作品中，每位演員的個性都十分鮮明，我一邊享受著演員之間的化學反應，一邊調整節奏，與他們成為真正的伙伴，每天都像是一場戰鬥。」

▲▼《辣妹刺客3》三度追殺！33歲前田敦子認了：跟她有代溝。（圖／網銀國際影視提供）

▲《辣妹刺客3》高石明鈴、伊澤彩織組成殺手搭檔默契好。（圖／網銀國際影視提供）

高石明鈴、伊澤彩織組成殺手搭檔默契好，看似無害的外表卻殺人無數，展現十足的反差萌，伊澤彩織為特技演員出身，曾在日本多部票房鉅作《王者天下》、《神劍闖江湖：The Beginning》擔任替身，和山崎賢人、佐藤健等許多大咖交手過，也難怪高石明鈴對作品自信滿滿：「和伊澤小姐在一起時，我們常說『我們是一體的』，就像千里和真尋的關係一樣，這正是這部新作的重點！」伊澤彩織則說：「只要我們在一起，我們什麼都願意做。我很緊張，但最後我意識到，有明鈴在我身邊，我們是最強的。」兩人給彼此滿滿信任感。電影《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日在台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

推薦閱讀

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

辣妹刺客3：假期殺機

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魏德聖Line帳號被盜「發訊息狂借錢」　馬志翔認：確實有收到
  2. 祈錦鈅：跑來罵我的人是不是看不懂中文？　PO文談家寧挨酸逆風
  3. 《禁錮之慾》霸道男神黑化！　米歇爾莫隆尼《曼谷陷落》變瘋狂教徒
  4. 影帝落魄睡倒地鐵！張家輝跪求網友刪掉偷拍照　入戲深苦喊：放過我
  5. 范少勳、曾敬驊《失樂園》雙帥登香港影視展　憶「最純粹童真」暖心
  6. 全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」淚訴：明明說要相信妳
  7. 即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯
  8. 金秀賢出演《Good Day》遭抵制！　官方「暫停播出」改播1節目救火
  9. 美女作家「遇壞人家門險被闖」　老公挨揍過程曝光
  10. 佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366