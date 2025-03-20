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串流收視週榜／GD綜藝認大刪金秀賢！《化外之醫》2台劇題材吸睛

記者陳芊秀／綜合報導

韓星金秀賢與已故女星金賽綸的戀情風波持續延燒，目前仍依原計畫於3月30日來台參加「7-ELEVEN高雄櫻花季」，然而他之前參錄的韓綜《Good Day》，製作單位已經宣布會大量刪減片段，節目跟著捲入議論話題。以下4部話題新劇、新片熱播，《ETtoday星光雲》整理最新串流收視排行。

friDay影音／《臥底高中》霸榜3週

▲▼friDay影音收視週榜（3/10-3/16）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（3/10-3/16）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《臥底高中》熱潮持續延燒，在最新公布的 friDay影音一週收視排行（3/10～3/16） 中，該劇已連續三週穩坐冠軍寶座，展現驚人吸引力。緊隨其後的是長壽綜藝《Running Man》，憑藉穩定人氣奪下第2名，而隨著《善意的競爭》完結，新播韓劇《魔女》本週收視來到第3名，該劇改編自姜草的同名網路漫畫，描述神秘翻譯家從小被稱「魔女」，昔日高中同窗重逢後，決定為她解開不幸謎團的故事。

Hami Video／李帝勳新劇《協商的技術》

▲▼Hami Video收視週榜（3/10-3/16）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（3/10-3/16）。（圖／Hami Video提供）

李帝勳主演新劇《協商的技術》，且劇中以一頭銀白髮色登場，加上戴細框眼鏡，西裝穿搭，打造出幹練外型。該劇屬於商戰主題，描述談判專家「白蛇」洽談企業併購的故事，上線後火速登上平台收視第一。

iQIYI／醫療台劇《化外之醫》

▲▼iQIYI收視週榜（3/10-3/16）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（3/10-3/16）。（圖／iQIYI提供）

台劇《化外之醫》結合犯罪與醫療兩大元素，描述外科女醫師擁有專業卻苦於兒子的病情，與從私下當秘醫的越南籍移工，兩人從對立到合作的過程。劇集在多平台上線，除了是HamiVideo第3名，在iQIYI排行第6。而GD權志龍綜藝《Good day》最新一集（EP5）由於碰上金秀賢風波，製作單位臨時重新剪輯，最新一集時長比其他集數較少，且未來將會大幅刪減金秀賢的畫面，節目持續是iQIYI熱門節目，收視排名第3名。

▲▼串流收視週榜（3/10-3/16）。（圖／翻攝自臉書）

▲《Good Day》節目單位重新剪輯，第5集時長稍短。（圖／翻攝自臉書）

▲▼串流收視週榜（3/10-3/16）。（圖／翻攝自臉書）

▲《化外之醫》。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《我獨自升級2》登榜一

▲▼KKTV收視週榜（3/10-3/16）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（3/10-3/16）。（圖／KKTV提供）

上白石萌音主演的《法庭之龍》完結後，排名從第一降至第7名，而動畫《我獨自升級2》衝上冠軍。《119緊急呼叫》劇集即將播畢，排名相隔2個月後，重新登上前3名。

LINE TV／《我獨自升級2》重回冠軍

▲▼LINE TV收視週榜（3/10-3/16）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（3/10-3/16）。（圖／LINE TV提供）

平台收視再度洗牌，《我獨自升級2》重回收視第一，第二名是BL劇《獨佔接班人》，第三名是陸劇《只此江湖夢》，第4名是上週冠軍的韓劇《流氓讀書會》。值得一提的是第5名陸劇《你也有今天》，女主角章若楠因《難哄》人氣飆漲，帶動其他演出作品也再獲一票觀眾關注。

MyVideo／台劇《歡迎光臨二代咖啡》

▲▼MyVideo收視週榜（3/10-3/16）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（3/10-3/16）。（圖／MyVideo提供）

台劇近期有兩部新作開播，一部是犯罪醫療劇集《化外之醫》，另一部是描述咖啡文化的《歡迎光臨二代咖啡》。《歡迎光臨二代咖啡》以二代咖啡店為故事舞台，描述退伍軍人在咖啡大師的指導下，一步步成為咖啡師的故事。劇集於16
日開播，收視火速排行第3名，劇中的咖啡文化也瞄準愛喝咖啡的觀眾。

▲▼MyVideo收視週榜（3/10-3/16）。（圖／MyVideo提供）

▲《歡迎光臨二代咖啡》。（圖／MyVideo提供）

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