李俊昊正式離開17年JYP娛樂！　感謝帶領成長「新動向成焦點」

記者張筱涵／綜合報導

韓男團2PM成員兼演員李俊昊確定不與JYP娛樂續約，雙方長達17年的合作關係將於4月15日正式結束。JYP娛樂於3月20日發表官方聲明，表示經過深思熟慮，最終決定不再續約，並對李俊昊過去的貢獻表達感謝。

▲李俊昊離開待了17年的JYP娛樂。（圖／翻攝自Instagram／le2jh）



JYP娛樂20日發出聲明表示：「李俊昊自2008年以2PM出道以來，在歌手與演員領域全力以赴，並展現卓越的表現，基於雙方的深厚信任，過去曾多次續約，共同經歷他的輝煌時期，我們衷心感謝他在這17年間與JYP娛樂同行。」

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雖然正式合約將到期，但JYP娛樂強調：「我們仍將繼續支持李俊昊的未來發展，並負責他在日本的演藝活動，若未來有合作機會，也會積極提供支援。」

對於即將離開JYP娛樂，李俊昊也透過官方聲明表達感謝：「這17年間，JYP娛樂給予了我無限的支持，讓我能夠成長並迎接各種挑戰，真的非常感謝。這段時間裡建立的情誼與鼓勵，我將珍惜並帶著感謝繼續前行。」

即便合約即將到期，李俊昊的演藝事業依然穩定發展，即將主演新劇《颱風商社》和新劇《現金英雄》，兩部作品預計於下半年公開，備受期待。隨著李俊昊確定成為自由身，未來是否會成立個人公司，或與其他娛樂公司簽約，已成為粉絲關注的焦點。

【JYP娛樂聲明全文翻譯】

大家好，這裡是JYP娛樂。

JYP娛樂在此正式宣布，與藝人李俊昊的專屬合約將於4月15日正式到期。

經過長時間的深入討論，雙方最終決定不再續約。

自2008年以2PM成員身份出道以來，李俊昊在歌手與演員領域皆全力以赴，並持續展現出色的表現。

基於雙方的深厚信任，我們過去曾多次續約，共同經歷了他光輝燦爛的時期。

我們衷心感謝李俊昊這17年來陪伴公司成長，一同走過這段旅程。

此外，我們也想向所有一直以來支持李俊昊的粉絲們表達最深的感謝，因為正是你們的無限愛與應援，讓他的努力獲得了最好的回報。

李俊昊也透過JYP娛樂表達感謝：「在過去的17年間，JYP娛樂給予了我無微不至的支持，衷心感謝所有人的幫助。這段時間累積的情誼，以及大家給予的應援，我都會珍惜，並帶著這份感謝繼續前行。」

雖然正式合約即將結束，但JYP娛樂將始終支持李俊昊的未來挑戰與璀璨旅程。

此外，我們仍將繼續負責李俊昊的日本活動，並在未來如有合作需求時，積極提供支援。

感謝大家。