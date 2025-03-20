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獨家／蜜大腿女神河智媛談不喜歡身材原因　應援八年最愛男神竟是他

記者葉文正／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊新球季組成「韓籍三本柱」，代表性人物河智媛，憑著「蜜大腿」傲人身材有最強女高中生稱號，已經應援8年，但她接受專訪時卻透露，有時候不喜歡自己的身材，更爆出最喜歡這個球員，即便對方已經結婚也終不悔。

▲▼ 專訪樂天頭號女神蜜大腿河智媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天頭號韓籍女神蜜大腿河智媛坦承最愛大谷翔平 。（圖／記者黃克翔攝）

河智媛即將在樂天新球季首場比賽就開始應援，對此她充滿希望：「拜託樂天那天可以贏，希望我的應援不要有失誤，應援舞已經練了，也苦練一段時間，還跟隊友找練習室一起練習，台灣應援歌比較快節奏，有時要完成動作會比較困難。」

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▲▼ 專訪樂天頭號女神蜜大腿河智媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲河智媛的蜜大腿相當有名 。（圖／記者黃克翔攝）
而她也談到印象中的台灣，「我在IG上，網路上看到不少台灣風景，很浪漫，環境也很乾淨，公園也很棒，看到有些韓國啦啦隊有來，覺得現在應援文化上發展得很好。飲食部分也都還蠻適應，但之前來甜點比較沒有吃太多，想要吃甜點，工作行程有去逛街地方，想要買娃娃，我個人最喜歡LINE FRIENDS裡青蛙的角色，像我包包就是，因為在海外買的有不同款，感覺比較不一樣。」

▲▼ 專訪樂天頭號女神蜜大腿河智媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲她說有時候會不喜歡自己的身材 。（圖／記者黃克翔攝）

而河智媛雖然來台灣應援，但總是來去匆匆，她也解釋：「目前在韓國有行程，時間分配上是一半一半，韓國那邊也在準備棒球新賽季，排球，籃球都有，來台住的地方，球團都會安排。去年來玩是工作，只能跟媽媽在百貨公司去吃飯走一走。」幾乎沒有時間去別的地方玩。

▲▼ 專訪樂天頭號女神蜜大腿河智媛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許願希望可以拿到化妝品代言 。（圖／記者黃克翔攝）

她也透露家人的叮嚀：「這次來媽媽特別說，希望我能當化妝品代言人，有要買什麼的話，希望買好吃的東西回來，幸好在路上目前還沒有到被認出來很多，有些公開活動，還有機場等等，很多粉絲來看我，讓我感到開心。」

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲河智媛之前已經在樂天桃猿記者會現身。（圖／記者湯興漢攝）

河智媛認為，台灣粉絲算冷靜，有些粉絲寫信加油的話，認為台灣粉絲很親切，韓國足球，排球活動，也有粉絲來。但她台灣女粉比較多，對於這點她也感到疑惑：「我也不太清楚為什麼，可能是個性大喇喇，直爽，相處很輕鬆。」也有女粉絲覺得她臉很漂亮。


雖然已經與樂天桃猿的隊友們見過面，但她也坦承還沒有很熟：「最近跟隊友見面是在記者會，因為人數很多，雖然想要每個人都記下來，但還是無法，對於筱晴姊，因為她都會照顧大家，提醒我們的舞蹈等等，那天還有看到日籍啦啦隊成員KAHO，對她較有印象。」

網路上已經有很多球迷拿她跟其他韓國啦啦隊女神比較，她也透露：「韓國啦啦隊跟李雅英比較認識，還有跟李珠垠有拍攝過東西，但沒有到很熟，雖然台灣有韓籍啦啦隊，但還是少數成長，至於粉絲會比較跟競爭，對我是好的影響，幫助我更加成長。我也跟安芝儇一起拍攝過，對於我來說，第一個來台灣的李多慧很有印象，覺得她很厲害，很帥氣。」

她也談到異性交往條件：「我希望是可以聊得來的，比較單純的男生，像大谷翔平這類型很好，首先大谷對於本質上很認真在做事，且大谷是任誰看到都會動心的人，大谷也自製計畫表，對於何時達成目標，皆很認真完成，很讓人喜歡，覺得他跟妻子真美子很帥氣，希望幫他們加油。」

而她對於自己有「蜜大腿」稱號也開心表示：「可以有這稱號很感謝，在韓國也有類似的稱號，沒想到跨國也有，很感謝，不過我好像生下來就這樣，而且我很喜歡運動，喜歡游泳還有自行車來維持蜜大腿，有時也要去健身房鍛鍊。」

整體而言，河智媛對自己整體身材都蠻喜歡，但她也皺眉說：「有時我又蠻不喜歡，雖然我看起來有健康感，但是若跟隊友站在一起，就覺得自己身材比較不是那麼好看，就會覺得自己像將軍般，所以希望自己再瘦一點會更好，加上棒球賽也要開始，往返兩邊，去健身房時間變少，覺得自己肌肉不夠結實，希望再補強，但是平常也愛吃炸雞、麻辣燙，只要刺激性的食物都很喜歡。」

而台灣天氣到六月之後會出現酷暑現象，與南韓溫度相差甚遠， 對此河智媛也說：「台灣比較熱，像這幾天你們說寒流，但是我覺得很溫暖，因為之前在韓國，又來台灣，感覺夏天會流比較多汗，我怕流汗很多會脫妝，這是比較擔心的部分。

而她也露了一手台語，包括巴肚么，大家好，呷飽，水啦，挖哩咧，還笑說是從籃籃那邊教的，連夭壽也學會了，學台語的速度竟比華語還要快。

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河智媛, 禹洙漢, 廉世彬, 樂天女孩

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