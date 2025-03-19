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梁詠琪產後復出「更年期產品」找上門！　她認：走心了

記者蕭采薇／綜合報導

港片《臨時決鬥》由古天樂和梁詠琪合作，梁詠琪在片中演出為了家庭暫退演藝圈的女星，想再復出時，驚覺世界已和自己知道的完全不同，為了配合觀眾及市場，心態要重新調整，她表示自己不曾離開演藝圈，但面對這個角色也覺得感同身受，「會懷疑還可以在市場上找到自己的位置嗎？演到有點要走心了呢！」

▲《臨時決鬥》王丹妮、楊詩敏、梁詠琪、周秀娜。（圖／華映提供）

▲梁詠琪在《臨時決鬥》中，為了相夫教女淡出演藝圈，復出後廣告主只想找她拍更年期產品。（圖／華映提供）

梁詠琪在《臨時決鬥》中扮演拳王古天樂的太太，為了相夫教女淡出演藝圈，待女兒成長後，想再復出工作，卻發現世界已經完全改變，廣告主只想找她拍更年期產品，再加上網路時代的轉變，讓她的復出之路變得無所是從。

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Gigi表示雖然自己結婚生女，但沒有離開演藝圈，但完全可以體會片中角色的心情，「大家都要面對時代轉變，社交媒體的觀眾喜好，都和當初剛入行時不同，我想每個女演員都會面臨這些關卡，觀眾口味一直在變，戲中角色一直找不到一個舒適的位置開始復出，心情很糾結，最終都是心態和想法要隨著大環境的改變去調整，有一場我向一顆樹講出心中的煩惱，演得很難忘，快要走心了呢！」

▲《臨時決鬥》王丹妮、楊詩敏、梁詠琪、周秀娜。（圖／華映提供）

▲《臨時決鬥》集結王丹妮、楊詩敏、梁詠琪、周秀娜共同演出。（圖／華映提供）

雖然角色為復出之路而苦惱，梁詠琪拋開往日玉女掌門人的形像，成為全片搞笑的靈魂人物，很多對白也是都由她構思，出來的笑果很好，Gigi笑說：「是導演給了我們很多自由，很多台詞都是大家現場聊出來的。」

而她和古天樂再扮夫妻，彼此間默契同樣很好，「古天樂很喜歡臨場發揮，他的喜感很即興，所以大家在現場配合，可以撞出好玩的火花，很多時候，我和古天樂確認一下鏡頭和走位後，導演就讓我們自己發揮了，而且導演也會笑得很開心。」她表示自己總是想找一些挑戰突破自我，「事業要有挑戰性，然後知道自己可以再走得多遠，不試就永遠不知道。」

▲《臨時決鬥》王丹妮、楊詩敏、梁詠琪、周秀娜。（圖／華映提供）

▲《臨時決鬥》梁詠琪和古天樂再扮夫妻，彼此間默契同樣很好。（圖／華映提供）

這回梁詠琪和周秀娜及王丹妮同場演出多場片段，沒想到意外收獲了鐵粉，原來周秀娜是梁詠琪多年的死忠粉絲，周秀娜不好意思的說：「梁詠琪的唱片我全都有買，當時想說怎麼會有女生短髮還這麼美，我還加入梁詠琪的歌迷會喔！」

▲《臨時決鬥》王丹妮、楊詩敏、梁詠琪、周秀娜。（圖／華映提供）

▲Gigi表示雖然自己結婚生女，但沒有離開演藝圈，但完全可以體會片中角色的心情。（圖／華映提供）

這讓梁詠琪驚訝的大叫出聲，直呼太榮幸了，「看到她入行以來都那麼努力，成績也很出色，我可以和歌迷一起成長，更看著她如此成功，好欣慰啊！」周秀娜透露在拍攝時，都會有意無意的去偷偷多看偶像幾眼，讓梁詠琪笑說：「她是很可愛的粉絲。」《臨時決鬥》將於3月21日上映。

 

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臨時決鬥, 古天樂, 梁詠琪

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