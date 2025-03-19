8高帥台男星赴港登影展「鐵粉從加拿大飛回」羅宏正、周予天組CP

記者黃庠棻／台北報導

由製作人陳奕、監製張正芬及辛誌諭領軍，率《男公館》男女演員一行超過10人於「香港國際影視展」（FILMART）華麗登場，聲勢浩大的堅強陣容，包括張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝瑝及女演員李千娜及邱偲琹，展現眾星雲集的重磅氣勢及臺灣影視的創新精神，掀起香港國際影視展台劇氣勢最高熱潮。

▲《男公館》演員出席「香港國際影視展」。（圖／達騰娛樂提供）

《男公館》眾演員一抵達香港機場，就被大批接機粉絲包圍，甚至有遠從加拿大特別趕回香港的熱情影迷，陳奕還見到超過10年的忠實粉絲，許多人準備香港著名的伴手禮餅乾及各種禮物、花束，還有給每一位演員及劇組的加油卡片，讓演員們大受感動，張立昂代表回應「我們會再來，期待在海外舉辦見面會，回饋粉絲的熱情愛護。」

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▲《男公館》演員收到粉絲手寫卡片。（圖／達騰娛樂提供）

由文化內容策進院（文策院）攜手《男公館》主創團隊與演員，於3月18日舉辦「TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」臺灣星光發布會，向國際媒體和業界人士介紹唯一的重量級臺灣電視影集新作《男公館》。

▲《男公館》演員收到粉絲手寫卡片。（圖／達騰娛樂提供）

以黑色喜劇呈現的電視影集《男公館》，是由一群偶像劇男主角們化身紅牌男公關，在男公館內大演人性與慾望的故事。開機剛滿月的《男公館》，如火如荼開拍中，這群男公關們朝夕相處，團隊感情愈發緊密，上戲相互飆戲，下戲相約健身。

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

在導演郝心翔的用心指導下，從打鬥戲到情慾戲，這群男公關演技大突破，等不及和觀眾見面。同時版權銷售傳捷報，由國際平台AXN代理發行，AXN副總裁暨大中華區總經理吳曉蘭表示「《男公館》劇情深刻挖掘了人性議題，透過不同角色的際遇，呈現了利益衝突下的人性考驗。眾演員也親自蒞臨市場展，演員的高顏值和吸睛的主視覺都引起了買家的高度關注，已有數個國際平台展現出極高的興趣，我們非常有信心能將《男公館》推向國際。」而各國紛紛發出邀請，期待這群男公關舉行海外國際見面會。

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

身為製作人的陳奕表示，《男公館》是一部深入探討人性慾望與自我價值選擇的戲劇，以詼諧幽默的方式讓觀眾在欣賞時，能輕鬆投射自身，產生共鳴。陳奕特別說「拍攝以來最開心的莫過於看到每個演員在詮釋角色時，所散發的獨特魅力。尤其是看到大家的演出更露出姨母笑。每次回看都更加確信，自己沒有選錯人！更令人感動的是演員們的向心力，沒有人只顧自己，大家總是相互鼓勵、指引彼此，讓表演更上一層樓。這種團結合作的狀態，是我前所未有的體驗。」

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

作為製作人的陳奕，最重要的是持續訓練自己解決問題的能力。至於演員部分，陳奕表示最具挑戰性的莫過於體態管理。從開拍前至今，體脂肪降低了近12%，體重減輕13公斤，現在的身材狀態可說是人生巔峰。而體脂8%的吳思賢還為了劇情需要特別接受拳擊訓練。

▲陳奕為《男公館》瘦身。（圖／記者湯興漢攝）

擺脫霸總角色的張立昂，這次在《男公館》飾演八面玲瓏的男公館經理，除了炒熱氣氛還要滿足客人的各種需求及與給予男公關們滿滿的情緒價值。

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

關於石知田與邱偲琹這對純愛的故事線，現實中對於愛情理性的石知田表示，特別下工夫去理解並演出面對邱偲琹的自身戀愛腦；而邱偲琹表示「與知田已經是第二次搭配，開機的第一場就是愛情戲，反而是一個蠻好的開機按鈕。而透過郝心翔導演指導讓我更感覺到知田內心其實是住了一個很細膩而且有粉紅泡泡的好情人。」

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

劇中，周予天與羅宏正有男男感情戲，前天拍戲一起在車上度過風雨交加的8小時，讓台下觀眾大呼好期待。周予天表示，雖然是第一次跟對方合作，但是默契很好，感覺好像認識了很久一樣，完全靠彼此的幽默感來拉近距離。

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）



這次飾演反派的孫沁岳與林輝煌，分別都有別於過去不同的造型與演出，孫沁岳在劇中是一個心狠手辣，集暴力和慾望於一身的角色，演出的過程雖然非常挑戰，但也相當過癮。而林輝瑝與這群男公關們一起控管體態,就是為了作品呈現最好狀態。

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

李千娜在接受訪問時表示，開拍前讀本，男生們就已經開始很認真在特訓，聽到就很期待成果，拍攝當中男生們也都穿得非常少，自己可能要更專注在角色裡，很怕被肌肉們影響出戲。

▲李千娜在《男公館》跟陳奕有許多對手戲。（圖／記者湯興漢攝）

而李千娜對戲最多就是陳奕，她透露10年前與對方合作時，就發現陳奕是一個很棒的演員，這一次再度合體完全不用磨合，很快速就找到默契，還可以在演出過程中玩很多表演跟情緒。她這次角色比較特別，調皮卻穩重。李千娜也對陳奕開玩笑說「陳奕十年前在戲裡追不到我，十年後自己擔任製作人『自肥』，終於在戲裡追到我！」

▲《男公館》日前舉辦開機記者會。（圖／記者湯興漢攝）

這次《男公館》大陣仗於香港國際影視展登場，身為監製的張正芬與辛誌諭，感謝文策院及文化部的支持與邀請，期待透過香港國際影展讓更多的國際買家關注台灣創新作品，這次受到許多業者肯定，甚至紛紛提出邀請這群男公關們至海外進行見面會，期待透過《男公館》作品，讓台灣明星站上國際舞台，讓世界看見台灣。