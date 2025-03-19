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北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街

記者劉宜庭／綜合報導

日本人氣男星中島健人近日悄悄造訪台灣，為即將上映的新片《我在平行時空戀上妳》進行宣傳。他昨晚（18日）在個人IG分享自己與電視牆的合照，畫面中正播放著電影預告，地點則標記在美麗華大直影城，引發影迷熱烈討論。

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

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▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲中島健人昨晚上傳人在大直美麗華的照片。（圖／翻攝自中島健人IG）

事實上，中島健人早在16日就已悄然抵台，期間四處走訪台北各地，不少幸運粉絲在雙連市場、龍山寺、平溪十分老街等地巧遇他，甚至目擊他親手放天燈，這幾天網路上湧現各種「巧遇情報」。

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲中島健人分享旅遊兼工作日常。（圖／翻攝自中島健人IG）

期間，中島健人還造訪國立臺北藝術大學（北藝大） 參觀課程，還在學餐內低調用餐，意外掀起一陣騷動。Threads上多名網友紛紛分享目擊瞬間，引來粉絲直呼超羨慕「真的假的啦，為什麼！」、「太誇張，如果有看到真的會直接石化」、「好近！！！！ 還吃便當，好扯喔」、「好羨慕羨慕瘋了」、「學生太幸運了吧」、「怎麼會去」、「哇塞！！太幸運了！！」。

這趟台灣之行不僅是為電影宣傳，中島健人也是為了錄製他所主持的節目《中島健人 電影的旅人》。值得一提的是，這次訪台正巧與去年3月15日舉辦個人海外見面會相隔一年，讓粉絲格外驚喜。

▲北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街。（圖／翻攝自中島健人IG）

▲中島健人今早曬出搭機照，似乎已經離台。（圖／翻攝自中島健人IG）

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中島健人, 我在平行時空戀上妳

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