S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

記者田暐瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）15日在金寶山「玫瑰園」下葬，具俊曄捧著愛妻的骨灰安葬，低頭啜泣的畫面令人鼻酸。S媽在社群媒體上的發聲卻引發廣泛討論。S媽19日在臉書發文：「我女兒回來了！」讓眾多網友不禁動容，留言表達心疼與支持。

▲大S於15日安葬。（圖／翻攝自大S、S媽臉書）



S媽在臉書轉發女兒生前影片，畫面中是年輕時的大S對著鏡頭綻放美麗笑容的片段，不過影片被註記是AI生成，S媽似乎是情緒湧上心頭，悲痛地寫下「我女兒回來了」、「寶貝回家」。這些字句讓許多網友感同身受，紛紛留言安慰：「白髮人送黑髮人的痛，我們都懂」、「S媽加油，時間會證明一切」對於這些暖心留言，S媽則簡單回應「感恩」。

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S媽15日晚間在臉書發文寫下「一個善良的女人、心！被凌虐10年、想想是什麼感覺？」接著話鋒一轉又說「她正得意的呢！人死了又換樣了？」似是在闡述女兒大S在與汪小菲的10年婚姻中，所承受的痛苦，後半段則被解讀為是在控訴汪小菲、張蘭，底下湧入網友送上打氣與祝福寫下「要堅強」，S媽也欣慰回應「感恩」。

具俊曄面對喪妻之痛，工作全面停擺，先前找他代言的廠商表示：「也是很謝謝歐巴的幫忙，我們品牌還是會持續找他，給他空間面對那些事，原本安排的一些活動我們都暫時都取消，只有快閃活動會繼續進行」，不管是具俊曄心理或是情緒問題，他們願意給予最大的支持。