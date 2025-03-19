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楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

▲楊千霈反應機靈，是金馬紅毯御用主持人。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

圖文／CTWANT

43歲的楊千霈高中時參加《我猜我猜我猜猜猜》的「校花搜查線」而出道，台大畢業的她反應及口才都十分出色，去年第15度主持金馬紅毯，堪稱是御用主持人，事業成績相當亮眼。在感情方面，她在2016年與紡織業第二代洪家傑閃婚，去年爆出與老公因價值觀不同而搬回娘家，不過當時她沒有承認這件事，直到今年1月才終於宣布結束8年婚姻。

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

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▲今年初楊千霈宣布與家傑結束8年婚姻。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

楊千霈是前夫洪家傑的台大學妹，當年兩人只認識半年，交往僅僅19天就決定步入禮堂，去年10月傳出楊千霈提出離婚，但洪家傑不答應，楊千霈也帶著家人回到台北娘家定居，不過當時楊千霈否認，表示：「我一直都台北桃園兩地跑，娘家全力支持幫忙顧家人，我和先生也才能各自打拚事業，一切都很正常啦。」

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

▲幾年前被懷疑婚變時，楊千霈貼出兩人合照闢謠。（圖／翻攝自楊千霈IG）

其實更早之前就有網友提到一家人的照片中，洪家傑常常缺席，楊千霈特地PO出兩人合照，自嘲：「洪先生再不出現，我們快要被以為是單親家庭了。」結果一語成讖，今年1月楊千霈發文表示，與洪家傑在去年和平結束婚姻關係，感恩彼此曾經的付出，永遠是家人和好友，未來將共同守護家人的幸福跟成長，將不再對外發表相關言論。

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

▲楊千霈桃花運很好，是演藝圈超級發電機。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

攤開楊千霈的緋聞史，不難察覺她的桃花運相當好，曾與紀亞文、林佑威、衛斯理、周孝安、毛巾小開賀錫敬等人有曖昧情，可說是超級發電機。多年前《康熙來了》提到當時未婚的楊千霈與周孝安的緋聞，小S詢問Makiyo：「只要楊千霈要的男生，她沒有得不到的嗎？」Makiyo回應：「楊千霈因為很厲害！」可知她的功力連同性都甘拜下風。

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

▲Makiyo曾說楊千霈在感情方面很厲害。（圖／翻攝自YouTube）

除了與眾多帥哥們的緋聞，楊千霈和屈中恆的相處也曾成為話題，兩人曾一起參加《康熙來了》，分享某次屈中恆的老婆Vicky發高燒不舒服，屈中恆卻與楊千霈在北京聚餐，Vicky得知後氣炸，雖然屈中恆向老婆道歉，但心中覺得「沒什麼」，強調那時還有其他朋友在場。此外，屈中恆送楊千霈手錶當生日禮物，讓小S與蔡康永傻眼，楊千霈則說：「因為我是獨生女，有屈哥這樣一個好哥哥真的很感恩。」小S聽到「好哥哥」後更氣到差點說不出話來。

生日搞神秘2／楊千霈爆分居後宣布離婚　過往緋聞堪稱超級發電機

▲楊千霈曾與「好哥哥」屈中恆一起上節目，引發話題。（圖／翻攝自YouTube）

關於本刊直擊春風及楊千霈進入同間旅館，兩人目前關係為何？楊千霈的經紀人回應：「原本就有些朋友都在樓上了，包含雙方經紀人也都在現場，就是一個朋友的慶生聚會喔。」春風所屬的混血兒娛樂則表示：「祝好朋友生日快樂，開開心心吃蛋糕。」

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