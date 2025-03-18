快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢陷入與未成年的金賽綸交往的風波之中，不過他堅稱是在2019年女方成年後才交往，讓家屬痛批說謊。即使被《橫豎研究所》爆出在女方家中沒穿褲子的照片，依然不認錯道歉，稍早，《橫豎》18日晚間的直播加碼爆出金秀賢在金賽綸家中的影片，聲音明顯是金秀賢的聲音，且由他本人掌鏡，記錄下伸出手幫金賽綸拍背的影片，互動相當親暱。

▲金秀賢被曝光在金賽綸家中的影片。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



從《橫豎研》釋出的影片中可以看到，金賽綸坐在家中客廳，身上穿著輕便的長T，與聽起來是金秀賢聲音的男子一起看著電視，由男子掌鏡，伸出手拍了拍金賽綸的背，似乎是在嘗試節目上教學的停止打嗝的方式，期間男子拍完還向金賽綸說「妳太用力了」，金賽綸嘗試後則說：「哇這個很厲害，你試過嗎？沒試過吧？怎麼做啊？你現在是在拍我嗎？」而背景中的廚房，就跟先前曝光的金秀賢沒穿褲子的照片，是同一地點。

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▲掌鏡男子的聲音與金秀賢一樣。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

此前，由於金秀賢堅持不道歉認錯，《橫豎研究所》金世義無奈喊話「不懂為何要一直自掘墳墓？只要道歉就好，卻一直這樣，這樣我們只能公開影片，放心，我們絕對不會公開家屬不同意的影片、照片」，希望金秀賢能夠早日認錯，並警告「我們有你露臉的照片，拜託你明天好好發聲明」。