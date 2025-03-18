20年《世界第一等》收攤了！　電視台證實「轉換型態」千萬點擊YTR接棒

記者孟育民／台北報導

《世界第一等》是八大電視「大視界系列」的旅遊節目，開播於2005年，至今已經播出20年，是許多人的青春記憶。不料節目早就悄悄收攤，昨更宣布推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，並找來旅遊YouTuber融融擔綱主持人。對此，電視台證實：「八大電視推陳出新《自由的旅行者》將接棒《世界第一等》，帶領觀眾繼續體會世界各地不同的文化與生活。」

▲《世界第一等》收攤。（圖／八大提供）

《世界第一等》於2005年播出，歷經主持人小馬、楊子儀、唐振剛、張善為、阿布、張勛傑等人，更曾獲得金鐘獎肯定，累積許多忠實觀眾收看。事實上節目在2023年改版，改為long stay模式，變成好友搭檔的出國，去年找來卞慶華、紀言愷前往菲律賓展開冒險，2024年6月8日播出最後一集，之後就沒再更新集數。

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▲卞慶華、紀言愷去年飛菲律賓冒險，展現好身材。（圖／八大提供）

如今八大改變行態，推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，並找來旅遊YouTuber融融擔綱主持人，內容將以主持人背包客融融的自由旅程為視角，除了呈現各國的獨特旅程外，也享受冒險旅程的生活、文化體驗！

▲ 融融接棒新節目《自由的旅行者》。（圖／八大電視提供）

融融坦言接下節目並不害怕，因為過往經歷，讓他培養出能快速與外國人交流的技能外，他也將自己訓練得很能隨遇而安，「把自己當成一個海綿，面對不同的文化衝擊，都能輕鬆接納、應對。」總能接受任何挑戰的他，卻意外透露自己唯一會被惹怒、爆炸的點，就是「看到蟑螂的時候！」，他招認自己極度懼怕蟑螂，被問及如果旅途中遇上了，「一定會先落跑！」