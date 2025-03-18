ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

20年《世界第一等》收攤了！　電視台證實「轉換型態」千萬點擊YTR接棒

記者孟育民／台北報導

《世界第一等》是八大電視「大視界系列」的旅遊節目，開播於2005年，至今已經播出20年，是許多人的青春記憶。不料節目早就悄悄收攤，昨更宣布推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，並找來旅遊YouTuber融融擔綱主持人。對此，電視台證實：「八大電視推陳出新《自由的旅行者》將接棒《世界第一等》，帶領觀眾繼續體會世界各地不同的文化與生活。」

▲▼《世界第一等》收攤。（圖／八大提供）

▲《世界第一等》收攤。（圖／八大提供）

《世界第一等》於2005年播出，歷經主持人小馬、楊子儀、唐振剛、張善為、阿布、張勛傑等人，更曾獲得金鐘獎肯定，累積許多忠實觀眾收看。事實上節目在2023年改版，改為long stay模式，變成好友搭檔的出國，去年找來卞慶華、紀言愷前往菲律賓展開冒險，2024年6月8日播出最後一集，之後就沒再更新集數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《世界第一等》收攤。（圖／八大提供）

▲卞慶華、紀言愷去年飛菲律賓冒險，展現好身材。（圖／八大提供）

如今八大改變行態，推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，並找來旅遊YouTuber融融擔綱主持人，內容將以主持人背包客融融的自由旅程為視角，除了呈現各國的獨特旅程外，也享受冒險旅程的生活、文化體驗！

▲▼ 融融承諾為觀眾謀眼福。（圖／八大電視提供）

▲ 融融接棒新節目《自由的旅行者》。（圖／八大電視提供）

融融坦言接下節目並不害怕，因為過往經歷，讓他培養出能快速與外國人交流的技能外，他也將自己訓練得很能隨遇而安，「把自己當成一個海綿，面對不同的文化衝擊，都能輕鬆接納、應對。」總能接受任何挑戰的他，卻意外透露自己唯一會被惹怒、爆炸的點，就是「看到蟑螂的時候！」，他招認自己極度懼怕蟑螂，被問及如果旅途中遇上了，「一定會先落跑！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

推薦閱讀

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

前AV女優相澤南結婚了！嫁日本演藝圈大咖　她速升副社長震驚業界

前AV女優相澤南結婚了！嫁日本演藝圈大咖　她速升副社長震驚業界

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

世界第一等, 小馬, 楊子儀, 唐振剛, 張善為, 阿布, 張勛傑, 自由的旅行者

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 從小被媽賣到私娼寮…她長大罹癌　安寧病房護理師挺肚喊話藏洋蔥
  2. 林心如談黃子佼認了零容忍　關注剴剴案聞「連署虐童者死刑」發聲
  3. 金秀賢否認金賽綸家門同框照！　被爆私生2017年跟拍目擊：是其他人
  4. 20年《世界第一等》收攤了！　電視台證實「轉換型態」千萬點擊YTR接棒
  5. 「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
  6. 布萊德彼特玩命狂飆挑戰極速　《F1》導演現場哭喊：拜託你開慢點！
  7. 直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽
  8. 金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議
  9. 趙正平舉辦「生前告別式」！演藝圈好友都來了　意外公開她示愛私訊
  10. 抓家寧聲明「2大疑點」！　前主播劉芯彤列5重點：這沒有鬼什麼叫有鬼

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366