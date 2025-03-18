千萬YTR「羅傑叔叔」結婚了！特地來台拍婚紗　夾娃娃機、西門町全入鏡

記者蕭采薇／綜合報導

喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」（Uncle Roger）角色爆紅，然而他在演出時拿兩岸關係當哏，之後便被中國官方封殺，但也因此刷一波在台灣人心中的好感度，去年來台演出門票秒殺。羅傑叔叔似乎也因此愛上台灣，他18日宣布結婚，婚紗就是在台灣拍攝，從傳統市場、夾娃娃店到西門町，滿滿台味元素。

▲千萬YTR「羅傑叔叔」黃瑾瑜（右）宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

黃瑾瑜的妻子Sabrina在IG公布喜訊，貼出一系列在台北拍攝的婚紗照，「羅傑叔叔」也將該貼文在個人頁面置頂，同步向粉絲分享喜悅。Sabrina特別謝謝攝影師Karren，並表示：「讓我們的願景變成現實，並在整個過程中給予我們如此多的支持（甚至和我們一起去購物找服裝，並在我在婚紗店哭泣時安慰）。」

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▲黃瑾瑜（右）特地來台拍攝婚紗照。（圖／翻攝自IG）

網友也紛紛獻上祝福，由於黃瑾瑜是馬來西亞人，並沒有台灣血統或出生、長大的背景，這回特地來台拍攝婚紗照，也讓粉絲感動的說：「羅傑叔叔真的很愛台灣。」也有人開玩笑表示：「這位就是赫莎阿姨（Auntie Hersha）嗎？」、「他居然不是跟msg（味精）結婚！」

▲黃瑾瑜（右）特地來台拍攝婚紗照，並在娃娃機前取景。（圖／翻攝自IG）

事實上，黃瑾瑜去年接受《ETtoday星光雲》獨家專訪時表示，就表示對於台灣的行程很興奮，期待網友推薦他好吃的食物。如今長住洛杉磯的他，已經在故鄉吉隆坡開了餐廳，黃瑾瑜當時也曾表示，希望新的一年也有機會能到台灣展店。

▲黃瑾瑜的婚紗照有滿滿台味元素。（圖／翻攝自IG）