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金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

記者田暐瑋／綜合報導

金賽綸家屬和YTR《橫豎研究所》主播金世義一天一爆料，要求金秀賢出面道歉，17日家屬委託律師首先對霸凌金賽綸的名嘴YTR李鎮浩提告，並在場一一回答外界疑惑，質疑李鎮浩可能是受金秀賢公司指使來抹黑金賽綸，「這是一場蓄意的殺人行為！」放話接下來會有爆料金秀賢的記者會，「金秀賢，你把事情鬧大了！」以下是《ETtoday》整理的記者會完整逐字稿。

▲▼ 公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

▲金賽綸金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

金賽綸家屬17日委託律師、防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦（권영찬）、橫豎研究所主播金世義3人出面提告，第一次提告針對YTR李鎮浩，不久後會針對金秀賢提出第二次提告，並強調家屬近日在整理金賽綸遺物時，找出了更多證據，17日晚間6點會通過直播公開。

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▲▼家屬找到更多證據！威脅金賽綸「賠償《淚之女王》損失」　。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

▲韓國藝人自殺協會的會長權英燦。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

韓國藝人自殺協會的會長權英燦：

首先，今天在這樣寒冷的天氣裡，感謝大家前來。稍後由我們的委任律師來發言，但我也想說，有一條令人痛心的生命離開了這個世界。

是已故的金賽綸小姐。

原本今天她的母親也非常想參加，但目前母親臥病在床，身體狀況不允許，非常痛苦，她的父親也想來，但因為要負擔家庭的生計，每天從早到晚都在工作，都無法前來。接下來時間交給律師。

金賽綸方律師：

感謝大家這麼踴躍地參加。其實，我們內心想以殺人罪向李鎮浩提告，但大家都知道，名譽毀損行為並不構成殺人行為。希望這些點能充分反映在量刑中，並期盼能有嚴厲的懲罰。

關於金賽綸小姐上傳與金秀賢先生的照片一事，她在收到內容證明後，承受了極大的痛苦，因此發送了「救救我」的訊息。之後沒有收到回應，她想著如果上傳過去戀人的照片，或許能收到聯繫，因此上傳了舊照片，約3分鐘就刪除。

但這些照片被YouTuber李鎮浩解讀為自導自演、自我炒作等，將她描繪成一個奇怪的女人，因此家屬不得不提起訴訟。此外，為了證明李鎮浩YouTuber的虛假事實，家屬不得不揭露金秀賢與金賽綸的交往事實。

因此，為了這一點，也不得不公開過去的戀愛照片，希望大家能夠諒解。而在死者去世後，李鎮浩刪除了所有影片，這明顯屬於銷毀證據，希望檢方能對此進行拘留調查。

接下來，談談與金秀賢相關的事情。

其實，家屬為了以虛假事實起訴李鎮浩，必須證明交往事實，他們只是希望金秀賢能承認交往事實而已，但否認的聲明讓家屬更加痛苦，家屬唯一訴求就是希望至少能誠懇的道歉。

在經紀公司發出第一份存證信函後，金賽綸小姐向金秀賢先生發送了「救救我」的訊息，金秀賢先生的回應卻是發出了第二份存證信函。簡要說明第二份存證信函的內容：其中提到，正如經紀公司所說，這屬於背信罪，因此（要求還7億）是別無選擇，並要求她不要與金秀賢及公司旗下的演員直接聯繫，威脅她將對上傳照片的行為採取法律手段。

實際上，在第二份存證信函寄出後，金秀賢從未主動聯繫過她，原本能聯繫上的公司其他演員也完全斷聯。對於金賽綸在生前承受了多大的心理痛苦，實在難以想像。

至於金秀賢先生為什麼直到現在才公開發表聲明，並要求與家屬聯繫，真是難以理解。目前正在考慮對金秀賢方面採取法律行動。

▲▼家屬找到更多證據！威脅金賽綸「賠償《淚之女王》損失」　。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

▲金賽綸方律師。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

韓國藝人自殺協會的會長權英燦：

對於李鎮浩先生，我真的一點興趣都沒有。然而，調查發現，已故演員蔡松峰（音譯）輕生案的背後，竟然也有李鎮浩介入的疑點，包括李善均去世，雖然有多方原因，但李鎮浩先生也牽涉其中。事實上，無論是歌手永卓（영탁）、金浩中，還是其他多位藝人，李鎮浩幾乎都參與了相關事件，他幾乎掌控了韓國演藝圈90%以上的事件，而SBS記者姜京潤則與他聯手合作。

YTR《橫豎研究所》主播金世義：

很多人可能會感到好奇。無論如何，各位的關注點應該不會是在那毫無價值的垃圾YouTuber身上。這個專門挖掘娛樂圈背後故事的李鎮浩，大家對他應該沒有興趣。我們今天召開這場記者會的原因非常重要，這是第一次起訴，第一次起訴，以此為開端，我比任何人都清楚這些事情。

垃圾YouTuber金容浩，我曾經和他一起做過節目，後來才知道金容浩的犯罪行為。這些YouTuber與某些人勾結，充當某些人的委託打手，當然，大多數娛樂記者都是好人，但同樣的也有一些垃圾記者，他們與某些大型經紀公司勾結，按照他們的指示行事。這些事實，我在這個YouTube圈子裡也都知道了。

同樣的，像被稱為「演藝圈總統」的李鎮浩，以及SBS的姜京潤，這些真的是人渣的存在，作為記者這個職業的恥辱。他們與大型經紀公司勾結，為什麼要如此針對毫無力量的金賽綸？為什麼要在她3年自省期間不斷騷擾她？金賽綸小姐的家屬在整理遺物時，首次發現了第二份存證信函。今天上午，我們才第一次發現這份內容證明書。詳細內容會在今晚6點的節目中公開。他們直到最後都在威脅金賽綸小姐。

這荒唐的事實是什麼呢？他們根本沒想過要從金賽綸小姐那裡拿到錢。說什麼是因為背信罪才形式上這麼做，這根本說不通。如果真是如此，那為什麼要委託全韓國收費最高的LKB律師事務所呢？他們利用這樣的律所發送律師函來威脅金賽綸小姐，卻說根本沒有打算拿到錢？所以我們特意委託了這麼優秀的律師事務所，也就是富裕法律事務所的卜智錫律師來處理這個案件，原因很簡單，因為只有這樣才能與全韓國最強大、最無情的LKB律師事務所抗衡。

今天是我們的第一次記者會，第一次記者會。從今天開始，我們將針對李鎮浩、姜京潤、Dispatch，最終還包括金秀賢。啊，對了，我想說一件事，金秀賢先生，您現在真的把事情鬧大了。上週五，您發表的立場聲明中，做出了侮辱遺屬的行為。什麼「假冒的姨母」這種說法，還說什麼「直接見面談」，金賽綸小姐曾經傳給您的簡訊：「哥哥，救救我。」您不僅無視這條短信，甚至還在那天直接截圖，將這些照片傳給了Dispatch。

我們並不是因為沒有照片而不公開，而是因為我們尊重家屬的意願，才選擇不公開照片。這一點我們必須聲明清楚。家屬要求只有一個，就是要金秀賢先生，誠懇地公開道歉，另外，承認2015年和金賽綸小姐明確的交往事實，從她國中二年級時期（2015年）開始，持續交往6年。

公開道歉，並且展現出真正的誠意。這是遺屬唯一的要求。希望您能夠回應這個要求，我們今天將正式進行第一次起訴。很多人問我為什麼不向主流媒體爆料這些事情，而是選擇了其他方式（YT爆料）？我想說的是，我在媒體圈35年，也曾經經歷過許多不公的事情，因此從2014年開始，我為藝人提供免費心理諮詢服務，幫助了無數案例，至於金賽綸小姐，我與她的緣分始於2008年至2013年期間的大鐘獎，我記得是2010年，因為元斌先生缺席了活動，我從頭到尾照顧了這位小演員金賽綸，正因為這段緣分，我才決定幫助她。

在這次事件中，這兩個人打電話給金賽綸的父親，而且是在喪禮期間，甚至是在出殯當天，更離譜的是，李鎮浩竟然親自前往「塔谷公園納骨堂」，並致電給金賽綸的父親說：「很抱歉，但賽綸的墓地是不是不在這裡？」「請告訴我們納骨堂的確切位置。」韓國人都應該想想這到底合理不合理。

一個自稱曾是記者，現在卻當YouTuber的人，竟然沒有基本的溝通能力，做出這種舉動，這是正常的嗎？最基本的禮貌，應該是在葬禮結束、葬禮完成後，休息幾天再聯繫。然而，他所關心的事情只有一件：「權永燦教授所說的，是真的嗎？」他想確認的，竟然只是這個。至於SBS的姜京潤記者，我不知道他是否有透露自己的身份，但更重要的是，他竟然在葬禮當天打電話問：「權永燦教授的話是真的嗎？」這真的那麼重要嗎？在家屬仍處於哀悼期的時候，這真的那麼重要嗎？我只想問一句話，到底為什麼要做到這種地步？

然後，更重要的是什麼呢？他們說金賽綸「刪除照片逃走了」，但她並沒有逃走，如同剛才律師所說的，她本來試圖與經紀公司溝通，但她無法聯繫到金秀賢先生，也聯繫不上經紀公司代表，甚至連經紀人也聯絡不上，經紀公司完全切斷了她與所有人的聯繫，她成了被孤立的人。

於是，她在深思熟慮後才決定公開照片，她上傳照片後，幾分鐘內就接到了電話。據我所知，對方說會幫助她處理問題，於是金賽綸刪除了那則貼文，對方表示：「我們會好好處理這件事。」但問題是，第二天他們就寄出了第二份存證信函。

金賽綸原定於2月18日搬家，但她在搬家前選擇了結束自己的生命，遺物仍存放在倉庫裡，她的母親因身體狀況無法處理，於是阿姨和表姊妹們一起幫忙，就在昨晚，在整理遺物時，才發現了這份第二份存證信函。正如律師所說，這是一份帶有威脅性的文件，內容提到如果今後再次上傳這類照片，或者與經紀公司任何人聯繫，如果因為這些照片造成了《淚之女王》的損失，那麼她必須全額賠償。

但公司不是說7億韓元已經幫她支付了嗎？他們明明聲稱已將這7億韓元作為損失處理，並提供了相關證明，那麼，這7億韓元究竟是誰拿走的呢？這筆錢究竟流向了哪裡？是不是有人打算分成3.5億韓元，各自拿走一半呢？當然，對於金賽綸來說，這是一筆無法想像的巨款，但對於某些人來說，這筆錢也許只是經紀公司能給出的「某種補償」而已。

但即便如此，他們竟然對金賽綸說：「如果不儘快還清這筆錢，並按照指定的帳戶轉帳，我們將提起訴訟。」這就是全部的真相，請幫助她的家人吧。

▲金賽綸家屬委任律師。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲YTR《橫豎研究所》主播金世義。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

韓國藝人自殺協會的會長權英燦：

稍等，我再補充一件事。這可能只是巧合，但經紀公司在2024年3月25日向金賽綸小姐發出了第二份存證信函，最後一段提到，如果她將內容上傳到社群網站，他們將採取威脅性的行動，而且還要求她賠償，這與tvN的《淚之女王》有什麼關係？為什麼連這部作品的事情也要她負責？這位年輕的女孩到底承受了多少壓力？

然而，（收到存證信函）第二天，也就是3月26日，李鎮浩先生就發布了一則攻擊性影片，許多記者們利用這部影片，撰寫了大量報導。金賽綸小姐即使到了最後一刻，仍然試圖守護金秀賢先生，她曾對母親說：「媽媽，如果將來發生什麼事情，應該要怎麼辦？」她曾向母親尋求建議，是否應該對手機進行數據還原？此外，還有來自她妹妹的證詞，金秀賢先生曾說：「不要使用KakaoTalk，改用Telegram。」當然，作為韓流明星，這可能是為了隱私保護，但我們仍然無法理解這樣的要求。（註：Telegram主打用戶隱私安全，官方承諾不會向外部提供任何資料）

還有一件事，最關心賽綸的人，比母親更像親生母親的「阿姨」，就是最近接受訪問的這位阿姨，但現在經紀公司攻擊這位姨母，說她只是「母親的朋友」？不對，不是這樣的。當賽綸陷入困境時，她擔心母親與父親會受影響，因此，每當她感到痛苦時，都會向阿姨傾訴，並尋求建議。這位姨母就像她的親姐姐，她們一直像親姊妹一樣相處，彼此家中也經常來往。如果當時經紀公司沒有攻擊阿姨，如果只是單純地選擇不回應這些問題，那麼，或許這件事還不會發展成現在這樣的局面。

但是，我無法阻止家屬們採取行動。為什麼呢？因為攻擊她的家人，這是個極大的錯誤，這位阿姨更像她的至親，而她的母親，因為這些事件，現在已經虛弱到無法起身，整個人瘦得只剩下皮包骨。目前，她的阿姨正在負責所有事情，幫助整理房子，照顧她的母親。

作為心理學教授，我最擔心的事情是如果一個母親失去了孩子，這將極有可能導致連鎖效應，導致家庭內其他成員也做出極端選擇。她的父親正在努力支撐這個家，阿姨也全程照顧著她的母親，確保她不會再有危險行為。但現在，經紀公司竟然攻擊阿姨，說她只是「母親的朋友」，以此來削弱她的可信度？這讓我感到極度憤怒，阿姨已經陪伴賽綸長達20年，從她還是個孩子的時候，就一直照顧她，經紀公司攻擊她的家人，這是無法接受的行為。

家屬最擔心的，其實是賽綸的兩個妹妹，她們原本計劃進入演藝圈，但其中一人，因為目睹了姊姊的遭遇，已經放棄了這個夢想，「姊姊經歷了這麼痛苦的事情，我不想再踏進這個圈子。」另一位妹妹，目前還沒有放棄，但將來會如何，仍然無法預測。所以我請求你們，請不要再攻擊這個家庭，如果要攻擊，就衝著我來。

這也是為什麼遺屬們將整個事件的處理權交給了我。當然，關於金世熙（YTR橫豎研究所負責人）代表、經紀公司的相關事宜，仍然需要母親親自決定，她已經與經紀公司接觸並溝通過。金秀賢先生，您一定也有許多擔憂吧？但如果您真的在乎這個家庭，請希望媒體能夠報導正確的資訊，請不要再製造更多的傷害。

QA時間：

記者：律師先生，請問您稍早提到的「額外證據」，是否是指您稍後公布的第二封存證信函？

律師：您是指哪一份證據呢？

記者：今天所公布的證據。

律師：並非證據，目前我們尚未對金秀賢先生提起法律行動，因此，這並不屬於法律證據的範疇。但我們認為，從第二封存證信函來看，大部分的國民應該都能判斷出，這封信是否與死者的離世存在一定的因果關係。」

金世義：請容我補充說明。今天的這場記者會，是針對李鎮浩的，至於金秀賢先生的行為，我們將在不久後舉行另一場專門的記者會，討論對金秀賢的法律訴訟問題。

記者：請問，根據部分報導，有人說李鎮浩先生收受了金秀賢方面的賄賂，進而製作了這些不實影片，對此，是否有任何證據呢？

金世義：我們目前掌握的線索是，第二封存證信函的發送日期，與李鎮浩發布影片的時間相隔一天。這顯示出某種高度的時間關聯性，最關鍵的是李鎮浩先生的言論，他自稱與金賽綸的兩名前經紀人是好友，並曾嘗試幫助金賽綸復出。目前，我們已經確認其中一名經紀人的身份，但另一位經紀人仍然無法確定是誰。

這表示，這兩名經紀人很可能隸屬於金秀賢的經紀公司 Gold Medalist，因此如果金秀賢的經紀公司與李鎮浩保持密切聯繫，那麼這起事件就有極大的可疑之處。更何況，金賽綸從未對外公開自己在哪間咖啡廳打工，但李鎮浩卻能準確地掌握她的工作地點，這是如何辦到的？如果沒有內部人士洩露情報，這幾乎是不可能的。因此，我們合理懷疑，李鎮浩與金秀賢之間，存在某種深厚的利益關係。而這之間的核心關鍵人物，正是這兩名前經紀人。這兩名經紀人是李鎮浩先生口中所說的「摯友」，而他們正是金秀賢經紀公司的成員。

權英燦：但這裡，我想要做出一個修正，根據我們掌握的資料，李鎮浩先生所提到的「經紀人」，其實並不符合經紀人的定義。因為這名人士從未與金賽綸簽署任何經紀合約，實際上只是試圖拉攏金賽綸，與她一同創立新公司。但這一計畫從未獲得金賽綸父親的同意，金賽綸本人也從未正式簽約。因此，我們不能將這個人稱作「經紀人」，這樣的稱呼將構成散播不實訊息的罪行，這點希望大家能夠理解。

律師：今天的記者會，實際上就是為了揭發李鎮浩先生。李鎮浩並非單獨運作，他所屬的是一個龐大的「利益集團」，這個集團當中不僅有記者，還有律師、經紀公司，甚至涉及到許多不同的勢力。我過去曾經處理過其他案件，其中就有成功推翻李鎮浩對某案件的攻擊，最終讓該案件獲得無罪判決。也許正因如此，家屬才決定將此案委託給我處理。我們對此事產生強烈懷疑，認為這場風波的背後，可能還有其他推手在運作。

記者：那麼，關於金秀賢的經紀公司表示「希望能夠直接說明」，甚至要求聯繫的事情，您是如何看待的？這當中是否真的有與對方聯繫的情況？

金世義：我先來說明這件事，事實上，權英燦教授向我們提供了金賽綸的父親與某人的通話記錄，以及短信往來的紀錄，根據這些資料，我們昨天也進行了相關的直播，總計共有8次訊息與4次電話聯繫，這件事情其實是非常近期發生的，從上週五開始，金賽綸的父親就曾收到過這些聯繫，但諷刺的是，當初金賽綸向對方求助「哥哥，我是賽綸，請救救我吧」時，對方卻完全不曾聯繫她。

更甚者，我們今天上午剛剛發現的「第二封存證信函」當中，還明確寫道：「不得與任何人聯繫。」然而，現在情況突然發生了變化，當對方（金秀賢）被逼到絕境之後，居然主動聯繫遺屬，希望能夠與他們對話，而且，令人不解的是，對方在聯繫父親的時候，僅限於私下發短信，而對母親則是透過公開聲明的方式聯繫。這種做法，本身就帶有明顯的侮辱性。

因為如果是公開發言，意味著這件事具有某種「見不得光」的背景，而對方此舉形同暗示：「我們不應該公開談論這些事，應該私下解決。」這樣的言論，根本就是對金賽綸的名譽進行詆毀。這也是為什麼，家屬目前感到非常憤怒的原因之一，因為金賽綸並未做出任何需要遮掩的行為。

此外，請大家試著思考一下，為什麼金賽綸會如此精確地在日記中記載：「我們從2015年11月19日開始交往，共維持了6年的戀愛關係。」這樣的記錄，足以證明當時的情況，然而對方至今對此沒有任何回應，現在卻在自己身陷困境之後，才開始試圖聯繫家屬，這種行為極為不正當。

律師：我也想補充說明一點，其實關於金秀賢先生與金賽綸女士是如何分手的，這件事如今已無法得知。因為當事人之一的金賽綸女士已經去世，現在只有金秀賢先生才知道真相。但我們從她當時發給金秀賢先生的短信內容來看，可以看到「請救救我」這樣的訊息，如果兩人是因為發生了嚴重爭執而分手，這樣的求助短信應該是不會出現的。從這些訊息來看，他們應該一直保持著聯繫。然而，當金賽綸發生重大事件後，她不但沒有得到任何庇護，反而被排擠、被推開。她試圖向對方求助，結果卻收到了一封帶有威脅性的「第二封存證信函」。那麼，請大家試著思考一下，當時的金賽綸，她的內心究竟是有多麼痛苦？我希望大家能夠認真考慮這一點。

記者：最後，請問目前是否正在考慮對金秀賢方面進行法律訴訟？如果是的話，預計將以何種罪名起訴？

律師：我們目前正在進行多方面的法律檢討。其中，存證信函相關的問題，我們也正在審慎評估，因此暫時無法透露過多細節。金世賢的經紀公司可能與她的死亡存在一定的關聯，雖然我們不確定具體的法律應對方式，但我們一定會贏，我們有充分的信心。

記者：請問您對於這場戰鬥，有什麼想說的話？

權英燦：其實，我首先要感謝金世義代表，他成為了遺屬們的依靠，同時，我在與遺屬們相談時，也流下了許多眼淚。但我其實不希望這種事情發生，我希望不會再有人走向如此絕望的結局。然而，過去三年來，每當發生這種事情，背後總是會有「李珍浩」這個名字。因為我在處理這類案件時，自己也會陷入憂鬱，但這一次，這場戰鬥絕對不能就這樣結束。藝人並不是什麼無關緊要的存在，他們不是可以隨意踐踏的對象，如果像金賽綸這樣的年輕人因為輿論壓力選擇結束生命，那麼未來一定還會有更多「模仿自殺」的案例發生。

我必須阻止這一切。請大家幫助我們。還有，我真的非常感謝金世義代表，也希望這場戰鬥不會給您帶來任何負擔。懇請大家一起支持我們，戰鬥到底。今天的情況，出乎我們的意料。沒想到竟然有這麼多媒體記者來到現場，我們真的非常感激。當我們看到遺屬流下淚水時，我們也不禁跟著一起哭泣。任何一位母親都不希望自己的孩子遭遇這種事情，每個父母都會視自己的孩子為最珍貴的寶物。但如今，這樣一位年輕演員卻離開了，
而那些毫無悔意、甚至毫無愧疚之心的人，竟然在過去三年裡，持續透過惡意報導來折磨她。這樣的行為，我們絕對無法容忍。

剛才，我忘了向在場記者說明一點，其實這些惡意攻擊是有「固定模式」的。權英燦教授的節目有一種模式，
金世義代表的節目有一種模式，而李鎮浩的「攻擊模式」則完全不同。當李鎮浩決定要攻擊某位藝人時，他會使用「飽和轟炸式」的戰術，週一至週日，每天發表攻擊影片，或者是每週一、三、五固定發佈內容。我已經分析了大數據，在過去的100位受害藝人中，有99位都受到了這種飽和轟炸式的攻擊。但奇怪的是，唯獨針對金賽綸的攻擊模式，出現了特殊的規律。

這些攻擊並非隨機發生的，而是在她即將重啟演藝活動時，總是會有人刻意「將她拉下來」。每年，她固定會遭受兩次大規模的攻擊，尤其是當經紀公司發表任何聲明後，隔天李鎮浩一定會發佈攻擊影片。當然，這或許是「巧合」，但這部分必須經由警方調查才能確定。如果有必要，我們將申請對相關人員進行搜索與扣押調查。

但目前最重要的問題是，儘管表面上攻擊持續了三年，但實際上，攻擊的頻率已經持續了四年。2022年、2023年、2024年、2025年，而且，最後一次的攻擊發生在2025年1月8日。當時，金賽綸已經嘗試過6次自殺。這樣的人，還能算是人嗎？必須有人站出來阻止這種事情繼續發生。我們不能讓李鎮浩繼續這樣肆無忌憚。如果放任這類事件繼續發生，那麼未來一定還會有更多無辜的人受害。

所以，我們現在要繼續戰鬥。

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