《苦盡柑來遇見你》被網友譽為一集就爆哭　朴寶劍哭戲名場面封神

▲《苦盡柑來遇見你》被網友譽為一集就爆哭。（圖／取自netflixtw IG、Netflix《苦盡柑來遇見你》）

圖文／CTWANT

被網友譽為能讓你一集就爆哭的神劇《苦盡柑來遇見你》，朴寶劍跟IU為人父母後更將劇情發展推到高峰，讓人淚腺大爆發，連向來嚴苛的韓國網友也大讚朴寶劍教科書籍的哭戲！朴寶劍在韓國演藝圈一直擁有非常正面的評價，無論是在專業表現還是個人品德方面，都是業界和粉絲公認的「暖男代表」，他不只形象正面，私底下更是因溫暖、禮貌、善良傳出許多美談，工作人員對他也都讚許有加，來看看他除了《苦盡柑來遇見你》還有哪些演技封神名場面。

朴寶劍演技封神名場面：《苦盡柑來遇見你》梁寬植

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朴寶劍在劇中飾演專情又單純的梁寬植，第三集的名場面就是得知愛純去相親後，飾演一名19歲少年又著急又氣得邊哭、邊跳腳的模樣，韓網紛紛稱讚朴寶劍演技真的沒有極限啊！他不但把那種單純少年感詮釋得很好，後面飾演父親失去孩子的戲更是要直接封神了，第六集名場面他必須飾演父親失去孩子時的痛苦與絕望，朴寶劍在海邊衝向愛純抱著孩子時與他在寫死亡申告書那兩場戲，直接讓人哭暈在螢幕前！許多網友也分享親情戲真的不是開玩笑，哭慘到要先暫停擦完鼻涕才能繼續看啊。

▲朴寶劍教科書籍的哭戲被網友大讚。（圖／取自Netflix《苦盡柑來遇見你》）

朴寶劍演技封神名場面：《夢境》朴泰柱

朴寶劍在電影中飾演男主角朴泰柱，也是秀智「具正仁」的男友，曾經是一個健康、充滿活力的空服員，因事故陷入昏迷狀態，醒來後積極復健的他因為各種認知障礙導致生活出現許多難題，但看到女友還是眼中充滿愛意與寵溺感，滿滿的破碎感讓人不得不讚許，在這部戲中朴寶劍也把各個角色切換得很好。

▲朴寶劍。（圖／取自Netflix）

朴寶劍演技封神名場面：《雲畫的月光》李韺

朴寶劍與金裕貞主演KBS歷史劇《雲畫的月光》在韓國跟海外市場都非常受歡迎，他將角色的威嚴與內心的溫柔演繹得淋漓盡致，特別是與女扮男裝的洪羅溫之間的感情線，既浪漫逗趣又感人，朴寶劍在劇中時常露出狡詐微笑後來又變成深情暖男，跟女主角許多甜蜜互動也讓該劇被媒體稱為「月光綜合症」，朴寶劍也靠《雲畫的月光》拿下2016 KBS演技大賞男子最優秀演技獎，朴寶劍也為該劇原聲帶獻唱了個人第一首音樂作品《我的人（내 사람）》，作品在以Melon為首的韓國多家線上音源排行榜中奪冠。

▲朴寶劍與金裕貞的甜蜜互動也讓該劇被媒體稱為「月光綜合症」。（圖／取自《雲畫的月光》劇照）

朴寶劍演技封神名場面：《請回答1988》

《請回答1988》應該是很多韓劇迷的神劇代表作之一，在這部以1988年為背景的電視劇中，朴寶劍飾演天才圍棋少年「崔澤」，透過朴寶劍細膩的演技成功展現了崔澤在比賽場上冷靜專注、在朋友面前單純可愛的雙重魅力。特別是他與德善之間細膩而含蓄的情感發展也令觀眾印象深刻，尤其朴寶劍在面對德善時連眼睛都會笑，德善說什麼他都全盤接受，那種明目張膽的偏愛搭配朴寶劍內斂不張揚、不油膩的演技讓人看了跟著會心一笑，當時朴寶劍也成為「韓國國民模範老公」唯一人選。

▲《請回答1988》是韓劇迷的神劇代表作之一。（圖／取自《請回答1988》劇照）

朴寶劍即將上映的韓劇還有《Good Boy》，他在劇中飾演的尹東柱為一名奧運拳擊金牌得主，通過奧運特招成爲強力特殊組新人警察，預告釋出後讓粉絲超級期待，感覺也是部會爆紅的劇！身為寶劍粉今年也太幸福了吧！

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