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瞿友寧親回《難哄》加戲負評！「不可能1句話帶過」關鍵1理由選香港拍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸現代偶像劇《難哄》17日播出一般會員進度的大結局，代表劇集正式畫下句點。劇集打從播出以來，受到兩岸三地網友的追劇關注，也面對正反面評價，其中「加戲」最受議論，導演瞿友寧近日上陶晶瑩廣播節目專訪，直球回應。

▲▼陸劇《難哄》掀追劇熱潮，也被網友質疑加戲。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《難哄》掀追劇熱潮，也被網友質疑加戲。（圖／翻攝自微博）

《難哄》改編自竹已的同名小說，原作在「晉江文學城」高居總分排行榜第一，在大陸被視為「大IP」翻拍（大陸將智慧財產權統稱IP，大IP的是指高知名度的原著）。瞿友寧參加電台節目《陶色新聞》，與主持人陶晶瑩對談，談到《難哄》香港篇的劇情，與原作不同而受到批評，他親自說明，女主角面對過去的傷痕以及解決它，小說是直接說出來的幾句話就解決，「但我覺得設想一個人經歷過那麼多事情，又遇到摯愛的人受到威脅，必須要有大膽一點、複雜一點的舉動」。他也透露加上自己共有5個編劇，加上製片方一起提供意見。至於場景為何選擇香港拍，有一個原因是當地很多人講粵語，氣氛會更疏離，當然小說粉會放大眼睛檢視，但是觀眾靜下心看劇進到劇的設定，反而會有意想不到的效果。

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至於如何控制愛情劇的糖分以及安排故事的曲折？瞿友寧表示，小說先確認劇集要製作32集，「老闆說32嘛，我們就想辦法把它切成32等份」。陶晶瑩轉注了網友追劇時批評「幹嘛要讓溫以凡離開？」導演認為，原因是大家太愛故事中的角色了，愛到讓男女主角有任何一點折磨、任何一點吃苦，都會受不了，並說：「我覺得這是好事，顯然他們很著迷，當然有一批人不太能夠接受這類型的，我就不管了。」

▲▼瞿友寧接受陶晶瑩專訪，暢談執導現偶陸劇《難哄》的心得。（圖／翻攝自YouTube）

▲瞿友寧接受陶晶瑩專訪，對於《難哄》被批評加戲，直球表達自己的想法。（圖／翻攝自YouTube）

瞿友寧進一步解說故事的鋪陳，「它讓我看到一個人決定一件事情，不會是那麼理所當然跟隨便，包括愛一個人，跟這個人離開6年再相遇，再經歷了3年最後修成正果，這中間不太可能用一句話帶過，那這個戲沒什麼好看的了」。接著他說到：「所以當我劃分這個小說32等份之後，我就去看每一等份傳達的細節到哪個位置，你不能第1集跟第8集看起來差不多，第8集跟第15集看起來差不多，所以必須要有很多情緒脈絡的改變，當然某些切塊東西是不足的，我就要去想，怎麼樣讓這一塊更足」。

此外，瞿友寧也主動提及觀眾對男二女二、爺爺奶奶故事線覺得不夠，親自回應道：「我覺得我們在創造一個，這整個故事想帶給你的氛圍是一個整體的，一整體之後當然要有比較性，如果你今天不跟自己的生活比較，不跟其他的人比較，你不知道這一對愛情的可貴，所以單純看戲有時候比對照來看戲更享受，希望大家試試那種單純看戲的過程」。

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