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直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

玄彬吃飽喝足後跟著同行人員一起步出麻辣鍋店。（圖／本刊攝影組）

▲玄彬吃飽喝足後跟著同行人員一起步出麻辣鍋店。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

玄彬在今年年初曾為了要宣傳新電影《哈爾濱》訪台3天2夜，當時他到台北市大安區著名的「太和殿」麻辣火鍋用餐，粉絲們也呼朋引伴聚集近百人，待了3個多小時才步出餐廳，寵粉的他還上演臨時見面會一路跟粉絲握手；事隔近兩個月，他近日再度為了代言的保健食品來台，還十分應景地在白色情人節這天以白馬王子造型亮相，更表示這次來台想逛夜市吃小吃，不過到了用餐時間，他又在保鑣保護下前往太和殿用餐，看得出他對這家麻辣鍋店很有愛。

玄彬與一名女性友人握著手，看得出頗有交情。（圖／本刊攝影組）

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▲玄彬與一名女性友人握著手，看得出頗有交情。（圖／CTWANT提供）

本月14日晚間不到7點，知名麻辣鍋店外已有多位保鑣，看得出店內有大咖人物在內用餐，到了9點40分，只見韓國巨星玄彬一行人陸續走出火鍋店，面露微笑的他身穿灰色西裝，背心只扣最上方一顆鈕扣；眼神放鬆，臉色紅潤感覺心情頗為放鬆；腳踩運動鞋，步伐輕盈穩健。

玄彬一走出門口便雙眼直盯著較他早出店外的一名婦女，並快步朝著對方走去，接著右手抓著對方的手，接著左手環抱對方，來個美式擁抱，作風洋派。兩人交談幾句後，過程中玄彬始終掛著笑容，不時點頭向大家致意，十分有禮，隨後才搭乘黑色保母車返回台北市南港區的飯店，車子直接開進飯店的員工及卸貨車停車場專用車道。

離去前玄彬與該女性友人來個擁抱。（圖／本刊攝影組）

▲離去前玄彬與該女性友人來個擁抱。（圖／CTWANT提供）

玄彬不時彎腰點頭致意，始終面帶笑容，心情看來極好。（圖／本刊攝影組）

▲玄彬不時彎腰點頭致意，始終面帶笑容，心情看來極好。（圖／CTWANT提供）

玄彬開心上車返回下榻飯店。（圖／本刊攝影組）

▲玄彬開心上車返回下榻飯店。（圖／CTWANT提供）

玄彬這次來台是為了保健食品站台，被問當時有無印象深刻的事，他表示下榻飯店對面的大樓有很大一面自己的廣告牆，他還特地和一起來的導演、演員及工作人員一塊兒在照片牆下拍照，顯然台灣行讓他很開心。42歲的他雖然喜歡麻辣火鍋這種重口味的食物，但他平常重視健康管理，持續運動，重訓、跑步，平常飲食也會攝取豐富的蛋白質，吃抗氧化的水果，以及盡可能喝大量的水，因此他外表帥氣逆齡。

玄彬此次來台為保健食品站台，以白馬王子造型現身。（圖／趙文彬攝）

▲玄彬此次來台為保健食品站台，以白馬王子造型現身。（圖／CTWANT提供）

玄彬也透露自己對夜市很感興趣，可惜因為行程一直沒能前往，對於大腸包小腸、蚵仔煎、藥燉排骨等食物都直呼很想試試看，不過他就算變裝逛夜市應該一定還是會被認出來，似乎還是去熟悉的麻辣鍋店用餐比較不會引起騷動。

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