威廉升格二寶爸！　嗨喊「我有女兒了」曝光預產期

記者蔡宜芳／綜合報導

威廉（廖亦崟）從《模范棒棒堂》出道，2022年與前體育主播卓君澤結婚，育有一個寶貝兒子「百香果」。他16日深夜驚喜宣布「變成一家四口」，除了直接公開寶寶的性別和超音波照，也分享了預產期時間。

▲威廉和卓君澤育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

威廉透露，第二胎是個女孩，寶寶目前暫時被叫做「檸檬」，「因為她媽媽說百香檸檬很好喝，搞得家裡好像是開手搖飲的…但我長期在家中有沒有什麼地位，只好接受這一切。」

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威廉表示，對於檸檬的到來感到非常開心，目前卓君澤已經懷胎6個多月，預計會在今年7月生下女兒，「百香果現在對妹妹還沒有什麼概念，但是已經會幫媽媽擦肚子油，跟他說有妹妹在肚子裡…所以他一直覺得妹妹跟肚肚是一樣的。」

威廉還分享了超音波照，笑說女兒竟然比出了「國際不雅手勢」，這讓他覺得愛女「非常酷」，「看來我不用太擔心她未來會不會被欺負，哈哈。很期待百香檸檬的組合會蹦出什麼樣的新滋味呢？」

▲威廉分享超音波照。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

【威廉全文】

各位觀眾…我有女兒了哈哈哈哈，我們從一家三口變成一家四口了，妹妹目前叫做檸檬…因為她媽媽說百香檸檬很好喝，搞的家裡好像是開手搖飲的…但我長期在家中有沒有什麼地位，只好接受這一切

非常開心檸檬的到來，目前她已經六個多月，預計今年七月就會降落地球與我們見面了，百香果現在對妹妹還沒有什麼概念，但是已經會幫媽媽擦肚子油，跟他說有妹妹在肚子裡…所以他一直覺得妹妹跟肚肚是一樣的，檸檬非常的酷…做高層次超音波直接比出“國際不雅手勢”看來我不用太擔心她未來會不會被欺負，哈哈很期待百香檸檬的組合會蹦出什麼樣的新滋味呢？