台灣獨享！泰妍6分鐘繞場大巨蛋「鞠躬致謝3.5萬人」　全場都是她香味

記者吳睿慈／台北報導

「精靈女王」泰妍（TAEYEON）相隔近2年帶著專場與歌迷見面，16日在臺北大巨蛋與將近3.5萬粉絲共度夜晚，她親切用中文打招呼「大家好，好久不見」，感謝歌迷把大巨蛋觀眾席填滿，「我真的等今天等很久了，可以來到台灣跟大家見面，能在這麼大個場地唱歌給大家聽，你們還把這裡坐滿了，非常謝謝」，不忘關心位於5樓的歌迷「你們看得清楚嗎？」台下則以熱烈歡呼聲回應。

▲泰妍感謝歌迷把大巨蛋坐滿。（圖／讀者提供）



巡演《The TENSE》歌單超級寵粉，不論是新歌、舊歌全都有，從首張正規專輯《My Voice》收錄的〈Make Me Love You〉唱到第六張迷你專輯《Letter To Myself》裡收錄的〈Blue Eyes〉，甚至連2024年發行的單曲〈Heaven〉通通都有，經典歌曲首首沒放過，觀眾聽得如癡如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

逾2小時的精彩演出，歌迷用聲音再次把她喚回舞台上，她換上輕便的服裝，用甜美的聲音說著中文「謝謝大家」，唱起安可曲〈U R〉，動人的旋律搭配感性台詞「你就像光、就像雨後天晴一樣，在我心中浮現」，訴說著對歌迷的情意。

▲泰妍特地空運「香味」來台，空氣瞬間被淨化。（圖／讀者提供）



為了更貼近觀眾，她在最後搭上繞場車，並表示「我要去更近的地方看你們」，向2、3樓歌迷熱情打招呼，背景音樂播著〈Feel So Fine〉，將近繞場6分鐘，她最後回到主舞台致謝「今天非常謝謝大家」，此為首爾場沒有的繞場環節，3.5萬名歌迷雖不捨「不要走」，但同時期待下場演唱會到來的日子。

值得一提的是，主辦單位「遠雄創藝」特地空運香水紙花來台，該紙花在安可時撒向觀眾席，隨著香味漸漸散開，2、3樓也聞到該味道，整個大巨蛋充斥的泰妍味，令歌迷又驚又喜。

▲泰妍最後繞場大巨蛋，鞠躬致謝3.5萬人。（圖／讀者提供）



另外，主辦單位「遠雄創藝」後台備足咖啡車、珍珠奶茶口味、西瓜口味與草莓口味的雪花冰，現場更有牛肉麵攤隨時預備煮上熱騰騰的湯麵供天后享用；另外，TAEYEON曾說過喜歡「9號」，主辦特製9號球衣送給她；全場3.5萬歌迷則是在進場時，每人皆可獲得印有TAEYEON生日跟出道日期的票卡，現場亦有精心準備軟糖讓歌迷補充血糖。

除此之外，主辦單位「遠雄創藝」邀請全台SONE共襄盛舉，臺北大巨蛋地下二樓（B2）手扶梯旁精心設置高230公分、寬440公分的背板，還有場外柱子與U字形大橫幅同樣換上巡演《The TENSE》官方慨念照，歌迷若經過可留念拍攝。