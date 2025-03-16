直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人

記者吳睿慈／台北報導

韓星第一人站上臺北大巨蛋！精靈女王泰妍（前譯：太妍，TAEYEON）全新巡演《TAEYEON CONCERT – The TENSE》 於3月7日從首爾開跑，海外第一站獻給台北，她16日晚間17點準時身穿一襲金黃色女神造型現身於舞台上，以氣勢十足的美聲帶來第一首歌〈Fabulous〉揭開序幕，引燃全場近3.5萬歌迷熱情尖叫聲。

▲泰妍16日站上臺北大巨蛋，戴著月桂葉皇冠以女神之姿現身。（圖／讀者提供）



泰妍全新巡演《The TENSE》選擇以磅礡華麗的R&B歌曲〈Fabulous〉開場，她頭戴月桂葉皇冠以女神之姿現身於舞台中央，脖子與肩上的珍珠飾品點綴襯托出女王氣勢，全場尖叫聲幾乎掀頂，她接著摘下皇冠，宛如女神下凡人間，以嘹亮美聲唱著〈I〉、〈Letter To Myself〉，三段式高音震攝全場，開場前三首歌就讓歌迷直呼「太過癮了」！

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▲泰妍連續帶來多首經典歌曲。（圖／讀者提供）



泰妍特地用中文打招呼：「大家好，好久不見！」語畢，切換成韓文表示「我是泰妍，真的好久沒見到大家了，謝謝SONE把這裡填滿了，這裡太漂亮了」，身為第一個在大巨蛋的海外歌手，她稱讚「場地真的很大」，並表示「可以來到台灣跟大家見面，還有能在這麼大的場地，讓我可以在這裡唱歌給大家聽，你們還可以把這裡坐滿，非常謝謝你們。」看到歌迷延伸到樓上盡頭都是，她關心「連上面也坐滿了，你們看得清楚嗎？」她幽默回答「場地太大了，有點delay，夠在此時此刻與你們在同個空間享受，我覺得很開心。」

▲泰妍歌單寵粉舊歌唱到新歌通通都有。（圖／讀者提供）



歌單超級寵粉，不論是新歌、舊歌全都有，從首張正規專輯《My Voice》收錄的〈Make Me Love You〉唱到第六張迷你專輯《Letter To Myself》裡收錄的〈Blue Eyes〉，甚至連2024年發行的單曲〈Heaven〉通通都有，經典歌曲首首沒放過，觀眾聽得如癡如醉。