《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

記者黃皓瑋／綜合報導

由IU、朴寶劍主演的影集《苦盡柑來遇見你》近期開播，一播出就登上Netflix台灣10大熱門榜單，劇中許多寫實、感動人心的台詞也掀起網友的討論熱潮，以下《ETtoday星光雲》整理了劇中的20句金句，看看哪一句話讓你最有感觸！

▲《苦盡柑來遇見你》由朴寶劍、IU主演。（圖／Netflix提供）



1.「我們每個人到頭來都是孤兒，父母先走了，他們的孩子會繼續過日子，人生會繼續下去。」

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2.「父母惦記的是他們無法滿足孩子們的需要，而子女們只想著他們得不到的東西！」

3.「我自己當了媽反而更想念妳，比以前更想念妳。」

4.「我是歹命人，但你不是，不要退而求其次，要活出最充實的人生！」

5.「失去親生骨肉的母親，流的淚多過海水。」

▲《苦盡柑來遇見你》親情戲催淚。（圖／Netflix提供）



6.「誰還在乎金牌？我已經有我的黃金女兒，現在她就是我的夢想。﻿」

7.愛純：「我希望她想做什麼就去做，每一件她想做的事都能去做，我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就能把餐桌翻了。」

8.寬植：「你也可以啊，你把餐桌掀了，剩下的就交給我！」

9.「只靠愛情要怎麼活下去？婚前他們都說你是唯一，但是一結婚，他就忘了你，只聽他們母親的話。」

10.「要2個人才有辦法私奔，但大家認為男生很大膽，卻把深情的女生說成不要臉。」

▲《苦盡柑來遇見你》開播就登上10大熱門榜單。（圖／Netflix提供）



11.「愛純是來跟我生活，她是嫁給我，不是來當你們的媳婦。」

12.「我用自己的方法找到幸福，我的生活也有陽光，我捕捉到好多完美的片刻，我只是要你知道，我並沒有白活！」

13.「等到指甲上的顏色褪去，活著的人就會忘記過去，繼續過日子。人生會繼續下去，就像新長出來的指甲，每天都是新的一天。」

14.「春天太短暫，才以為春天來了，盛開的花朵轉眼就凋謝，真是無情。」

15.「如果你哭，就會肚子餓，所以要哭也要吃。」

▲《苦盡柑來遇見你》有許多寫實的經典台詞。（圖／Netflix提供）



16.「人生並不邪惡，但金錢卻很邪惡。」

17.「事情有對錯之分，人生會遇到殘酷的挫折，但我相信不對的事就是不對。」

18.「當一頭順從的母牛決定反抗，怎麼拉也拉不動。」

19.「我們可能會有肚子餓的時候，但你永遠不會傷我的心。就算有人給我金斧、銀斧，我也只要鋼釜，鋼釜才有用。」

20.「父母總是想把一切好的都留給孩子，好吃的孩子先吃、好用的孩子先用，雖然有時候父母嘮叨多了，像是在限制我們自己做選擇，但他們唯一想的，只是不想讓孩子走自己的老路。」