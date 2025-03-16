ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

記者黃皓瑋／綜合報導

由IU、朴寶劍主演的影集《苦盡柑來遇見你》近期開播，一播出就登上Netflix台灣10大熱門榜單，劇中許多寫實、感動人心的台詞也掀起網友的討論熱潮，以下《ETtoday星光雲》整理了劇中的20句金句，看看哪一句話讓你最有感觸！

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

▲《苦盡柑來遇見你》由朴寶劍、IU主演。（圖／Netflix提供）

1.「我們每個人到頭來都是孤兒，父母先走了，他們的孩子會繼續過日子，人生會繼續下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.「父母惦記的是他們無法滿足孩子們的需要，而子女們只想著他們得不到的東西！」

3.「我自己當了媽反而更想念妳，比以前更想念妳。」

4.「我是歹命人，但你不是，不要退而求其次，要活出最充實的人生！」

5.「失去親生骨肉的母親，流的淚多過海水。」

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

▲《苦盡柑來遇見你》親情戲催淚。（圖／Netflix提供）

6.「誰還在乎金牌？我已經有我的黃金女兒，現在她就是我的夢想。﻿」

7.愛純：「我希望她想做什麼就去做，每一件她想做的事都能去做，我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就能把餐桌翻了。」

8.寬植：「你也可以啊，你把餐桌掀了，剩下的就交給我！」

9.「只靠愛情要怎麼活下去？婚前他們都說你是唯一，但是一結婚，他就忘了你，只聽他們母親的話。」

10.「要2個人才有辦法私奔，但大家認為男生很大膽，卻把深情的女生說成不要臉。」

▲▼訪問／朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU危機感爆發「快被比下去」：幾乎嫉妒他。（圖／Netflix提供）

▲《苦盡柑來遇見你》開播就登上10大熱門榜單。（圖／Netflix提供）

11.「愛純是來跟我生活，她是嫁給我，不是來當你們的媳婦。」

12.「我用自己的方法找到幸福，我的生活也有陽光，我捕捉到好多完美的片刻，我只是要你知道，我並沒有白活！」

13.「等到指甲上的顏色褪去，活著的人就會忘記過去，繼續過日子。人生會繼續下去，就像新長出來的指甲，每天都是新的一天。」

14.「春天太短暫，才以為春天來了，盛開的花朵轉眼就凋謝，真是無情。」

15.「如果你哭，就會肚子餓，所以要哭也要吃。」

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

▲《苦盡柑來遇見你》有許多寫實的經典台詞。（圖／Netflix提供）

16.「人生並不邪惡，但金錢卻很邪惡。」

17.「事情有對錯之分，人生會遇到殘酷的挫折，但我相信不對的事就是不對。」

18.「當一頭順從的母牛決定反抗，怎麼拉也拉不動。」

19.「我們可能會有肚子餓的時候，但你永遠不會傷我的心。就算有人給我金斧、銀斧，我也只要鋼釜，鋼釜才有用。」

20.「父母總是想把一切好的都留給孩子，好吃的孩子先吃、好用的孩子先用，雖然有時候父母嘮叨多了，像是在限制我們自己做選擇，但他們唯一想的，只是不想讓孩子走自己的老路。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

北市中山1女墜樓！　撞破遮雨棚壓傷男路人

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

苦盡柑來遇見你, IU, 朴寶劍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的
  2. 直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人
  3. 具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大
  4. 神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光
  5. 首部長片就入圍坎城影展大獎！法導演新片「2帥哥主演」顏值爆表
  6. 婁峻碩入戲脫稿演出！直接把男星「推倒在沙發」　他認：有點想哭
  7. 陸26歲百萬網紅「鼻孔小到呼吸困難」　認整型過頭：為年少無知買單
  8. 金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了
  9. 金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死
  10. 《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366