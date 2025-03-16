記者黃皓瑋／綜合報導

藝人黃子佼2023年爆出在非法論壇購買大量兒少性影像，遭判刑8個月後被檢方提起上訴，演藝工作持續停擺中。近期關於他是否該復出一事引發討論，2022年生下龍鳳胎，成為二寶媽的主播楊智捷，今（16日）痛心發文，表示不可能支持黃子佼復出，直言「不要弄髒我們的螢幕」。

▲楊智捷發聲抵制黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera）



楊智捷今日在個人臉書粉專發文，坦言先前對黃子佼的案件了解得不深入，但近期翻閱了網友分享的判決書節錄內容後，讓她感到驚悚又痛心：「犯人不只逼迫國小兒童，做出一些成人片羞辱式動作，還公布兒童的真實資料給會員，而像黃子佼這樣的高級會員，還能繼續付錢指定該名兒童。」

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楊智捷直言，這些非法論壇的會員不只是旁觀而已，「他們就是買兇殺人的人，都是共犯」，並喊話：「了解以後是不可能支持這種噁心低劣的罪犯復出的，請尊重道德和良知，不要弄髒我們的螢幕。」

▲黃子佼2023年爆出持有大量兒少性影像。（圖／資料照／記者湯興漢、記者孟育民攝）



近期黃子佼的復出議題備受關注，藝人徐乃麟日前因在受訪時，為對方緩頰「給人留一口飯吃」，而被質疑、撻伐，曾國城也因脫口「期待他可以回歸」、「不該把他所有努力都抹煞」而遭到炎上，最終2人發文道歉，曾國城更宣布離開主持了11年的《一字千金》，以避免影響節目初衷與價值。百萬網紅「異色檔案」DK日前也發表看法，坦言應給更生人重新開始的機會，但不該是演藝圈：「演藝圈不是一般職場，這個行業有公眾影響力，應該具備基本的社會責任。」

▲曾國城日前因脫口支持黃子佼復出遭到炎上。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



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保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

▼楊智捷臉書貼文。（翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera）

