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Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu與Yuma在2024年證實兩人前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，正式在1月18日發布影片宣布離婚。先前Ryu承認出軌對象為陪伴自己走過遭受背叛痛苦的女畫家，當時女方為了護愛，不怕背負小三罵名，公開站出來爆料Yuma的出軌行徑，如今Ryu離婚後，與女畫家的感情依然穩定，小倆口15日也大方地透過社群放閃。

▲女畫家拿到碩士學位，開心曬出與Ryu的合照。（圖／翻攝自女畫家IG）

▲Ryu近來鮮少更新社群。（圖／翻攝自Ryu IG）

女畫家在日本就讀碩士班，2024年經朋友介紹與正在經歷妻子背叛、狀態極度不好的Ryu相識，兩人日久生情，因而走到了一起。在Ryu離婚以後，兩人的感情似乎越走越甜蜜，近日，女方拿到了碩士學位，開心在Instagram秀出學位證書，且罕見地首次上傳與Ryu甜蜜貼臉、親吻的閃照，寫下「謝謝你陪我畢業」。

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▲女畫家拿到碩士學位，開心曬出與Ryu的合照。（圖／翻攝自女畫家IG）

▲女畫家拿到碩士學位，開心曬出與Ryu的合照。（圖／翻攝自女畫家IG）

此前，女畫家在認愛Ryu以後，曾遭受不小的攻擊聲浪，被貼上了小三標籤，但她不甘示弱，曾曬出網友惡劣留言，包含被攻擊長相、質疑為了錢介入Ryu與Yuma，甚至遭侮辱「適合做雞」，她為此反擊表示「這是我個人的帳號，僅代表我自己，也沒任何人管我。 如果我很閒的話，就不會慣著一些腦子有問題，還隨地大小便的人」，並透露自己26歲還在念書，靠的是家庭背景，根本不會垂涎別人的財產。

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