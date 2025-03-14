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黃豪平突襲送蛋糕！　61歲郭子乾難忘總統祝福

記者葉文正／台北報導

「這麼多年來，最難忘的生日祝福？當然是總統獻上的啊！」模仿天王郭子乾3月14號迎來61歲生日，節目錄影時另一主持人黃豪平趁空檔，突襲送上蛋糕，讓郭哥又驚又喜。郭子乾笑說，現在的生日願望很簡單，「身體健康最重要，還有希望《鄉民大學問》繼續紅，最好來賓一個比一個大咖！」郭子乾透露現在不少立委都自願報名錄影，讓他頗有「鄉民界議長」的架勢。

▲郭子乾(中)扮成柯建銘度過61歲生日。（圖／節目提供）

▲郭子乾(中)扮成柯建銘度過61歲生日。（圖／節目提供）

提到與黃豪平的淵源，兩人結緣於《全民大悶鍋》，黃豪平回憶說：「很多人以為模王大道是我第一個參與的模仿選秀節目，事實上，真正讓我跟演藝圈接上關係的，是「全民大悶鍋」第一屆的模王選秀賽；當時，我模仿的角色是沒有任何人嘗試過、致敬洪哥的「葉教授」，哪時我每天9點開始查資料，9:30準時CALL-IN進節目，這個角色也讓我得到僅次於陳漢典的第二名名次，也讓我開始對演藝圈產生興趣。」

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近來黃豪平模仿加拿大聲樂老師惟妙惟肖，引爆全網讚爆，不過，他表示最難模仿的就是政治人物，因為政治人物不能只學外型，還要講得出政見啊，黃豪平透露通常都是根據自己聲線像誰而去模仿誰，不像郭子乾這些模仿大前輩，信手拈來就是一個完整段子。他笑說：「要不然下次我來模仿蔡阿嘎，郭哥模仿政治人物，在《社會NOW什麼》來一場 KOL和政客的對談好了！」

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