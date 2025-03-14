Sandy被拍「人擠人搭藍線」！現蹤捷運一看到鏡頭…反應超Q：也算浪漫

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）口條流利、外語能力優秀，不只吸引許多主持工作找上門，年前還主持了由玄彬主演的《哈爾濱》來台記者會。事隔一段時間，她13日才透露了頂著完整妝髮搭捷運的幕後花絮。

▲Sandy和民眾人擠人搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露當天必須在短短半小時內，從信義區的遠百A13趕到西門町的國賓影城，「而且是週五晚上下班時間。」經過和團隊討論後，她和工作人員決定捨棄汽車，「直接狂奔衝捷運。」

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▲Sandy年前主持了《哈爾濱》的來台記者會。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy頂著完整妝髮、戴上口罩搭捷運，「感謝有跟我對到眼神默默點頭的民眾們，人擠人當中遇到你們也算是浪漫啦～。」

好不容易抵達西門站6號出口後，Sandy一行人連忙在路邊攔計程車趕去現場，「我本來瘋到說想換球鞋用跑的，他們說怕頭髮亂掉而作罷（居然不是怕我累死）。」

▲▼Sandy主持功力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



幸好最後不但有順利趕到現場，Sandy還有餘裕確認上台要講的內容，「真是感謝玄彬團隊搭保母車前往（威～塞車好恐怖，平安最重要。」

Sandy IG全文：

後記：

短短半小時要從信義區遠百A13

完成「映後」見面會

再衝到西門町國賓影城

主持首映「映前」

而且是週五晚上下班時間

跟團隊討論演練後

我們決定捨棄汽車直接狂奔衝捷運

搭到六號出口再路邊攔計程車

趕去現場

（我本來瘋到說想換球鞋用跑的）

（他們說怕頭髮亂掉而作罷）

（居然不是怕我累死）

所以才會出現這種妝髮完整戴口罩搭捷運的體驗

感謝有跟我對到眼神默默點頭的民眾們

人擠人當中遇到你們也算是浪漫啦～

最後不但順利趕到

還有餘裕可以慢慢確認要上台講的內容

真是感謝玄彬團隊搭保母車前往（威～

塞車好恐怖

平安最重要

所有粉絲觀眾的熱情我都超認真在觀察吸收

那是炙熱的愛啊啊啊啊～