林俊傑6月台北大巨蛋確定了！　連唱2天「這些人可先買」8種票價公開

記者吳睿慈／台北報導

天王JJ林俊傑以《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》來到台北站，他即將在6月7日、8日一連兩天於台北大巨蛋開唱。相隔2年多再次回到台北開唱，他更首度攻下台北大巨蛋，立下全新里程碑，門票將於4月1日星展銀行卡友優先預購，4月2日中午12點在KKTIX全面啟售。

▲林俊傑6月台北大巨蛋確定了，連唱2天8種票價公開。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》繼2022年正式啟跑，從新加坡為首站開始，林俊傑唱遍海內外各地，包括北美、加拿大、歐洲、澳洲、及亞洲等各大城市，一共唱了77個場次。2024年底，宣告升級版《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》啟動，回到家鄉新加坡揭開序幕，緊接著前往登上洛杉磯、多倫多、舊金山、紐約及波士頓等地，如今已完成近100場的演出，屢創票房新高。

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台北站預計在6月7日、8日開唱，林俊傑預告歌迷：「2年前曾經來看過《JJ20》演唱會的朋友們，應該會覺得截然不同。」即將在台開唱，消息一出即讓引頸期盼許久的樂迷興奮不已，他則分享再次回到台北演出的心情：「雖然在台北舉辦過幾次專場，但這是第一次在大巨蛋演出，有種既熟悉又陌生的感覺，期待見到好久不見的大家！」

▲林俊傑成為華語歌手第三人，6月唱台北大巨蛋。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



JJ林俊傑《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》台北站，由星展銀行獨家冠名贊助，預計於2025年4月1日中午12點星展卡友可享優先購票，4月2日中午12點全面在KKTIX正式開賣，門票分為5280、4880、4280、3880、3280、2280、1880、1280元共8種。