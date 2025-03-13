Andy自爆月領5.5萬　美女主播嘆：比我們薪水高很多！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，除了透露每個月只領3萬至5萬5及微薄年終，同時也感嘆自己努力這麼多年，最後連爸媽都沒養到，內容曝光後掀起不小討論，就連主播宋燕旻都發文分享對此事的看法。

▲宋燕旻發文談論Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

宋燕旻表示，當她與同事討論Andy月領5萬5這件事時，對方表示對於百萬網紅來說，這個數字確實相對較低，「中午跟同事在討論Andy領固定月薪5萬5的事情，同事說，雖然以兩百萬網紅來說，這個數字真的很慘。」不過她進一步透露，其實Andy領的薪水比她還多，同時也在文末感嘆：「最後以乾笑跟感嘆收場，人生。」

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▲宋燕旻透露Andy薪水比她高很多。（圖／翻攝自Threads／somiisung）

事實上，Andy在11日上傳的影片中坦言，自己這10年來，每個月只領到固定薪資和額外微薄獎金，從2018年開始的前7個月，每個月只領3萬的薪水，2019年7月開始到2024年10月，每個月只領5萬5的薪水，還有每年度微薄的獎金。他表示，這些年來即使多次向家寧的媽媽要求查看公司帳目，但都被對方以各種理由推託。

▲Andy坦言對家人感到抱歉。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片最後，Andy表示對家人感到很抱歉，同時也感謝哥哥在他分手期間借錢給他。他感嘆自己雖然創了新頻道，也開始有的微薄的收入，不過他卻發現努力這麼久，連自己的爸媽都沒有養到。他更進一步透露，過去當他爸媽問起公司財務清算進度時，自己還試圖說服對方要信任家寧一家，並為此與媽媽大吵一架，「我媽破口大罵說我是不孝子，之後我們冷戰很長一段時間。」