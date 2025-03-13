林采緹賣海南雞飯「半年就回本」　再創新事業下月六張犁開幕

圖文／鏡週刊

▲林采緹繼海南雞飯店後，目前正在籌備白雞湯底的日式拉麵店，預計3月底開幕。（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹與男友晨泓軍，及友人合資200多萬元賣海南雞飯，開業短短1年半，再宣布將在六張犁賣「雞白湯拉麵」，目前正在籌備中，拉麵店預計下個月（4月）在六張犁開店。

林采緹集資200多萬元，與男友及另一友人一起開「良良海南雞」餐廳，2023年10月才開店，半年不到就已經回本，生意好到甚至一度進駐百貨美食街，沒想到卻因為員工難尋，去年底已經悄悄撤店。事隔3個月，她接受本刊電訪，坦言當初開店沒想到開分店，因為生意好而進駐百貨美食街展店，雖有股東親自掌廚品質，但卻因為工時長員工不好找，3位股東經過討論後，決定約滿撤店並開放加盟，一來可以解決找員工的問題，二來也可統一控管品質。

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海南雞飯店開業至今短短1年半，林采緹與股東商議，認為「開海南雞飯店每天要進大量的雞肉，但雞骨頭最後都是丟進垃圾桶，股東們覺得浪費，開會討論過後決定把雞骨頭熬成『白雞湯底』，作為日式拉麵店的湯底。」

她坦言，當初為了賣海南雞飯，與男友及股東3人休業半個月，飛到新加坡學做叻沙，這回開日式拉麵店友人也特地去拜師學藝，剛好六張犁有相中店面，便決定開日式拉麵店，目前正在籌備中預計4月開幕。

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