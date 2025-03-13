Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，雖已失去控制過去辛苦經營10年頻道的權利，但個人頻道已在32小時內破了百萬。儘管如此，林智群律師13日仍發文提醒Andy現階段最應該要做的4件事，引來粉絲紛紛tag Andy快看。

▲Andy開戰家寧的影片點閱數已來到659萬。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



首先，林智群指出，家寧媽申請的商標權是於109年10月16日註冊註冊，而根據規定，利害關係人必須在5年內申請評定，因此Andy最晚要在「114/10/16就要提出挑戰」！

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其次，在財務透明度問題上，林智群建議Andy依《公司法》第245條向法院申請選派檢查人，調查公司業務帳目、財產狀況及特定交易文件。林智群表示，家寧媽過去拒絕提供帳目資料的時候，「Andy幾年前就應該做這個法律動作了。」

▲Andy其實幾年前就要尋求法律協助了。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



以此可延伸出第三點，林智群推測家寧媽屆時可能拒絕配合，「反正一次罰2-10萬也不痛不癢」，Andy到那時候就可以進一步提背信、侵占罪告訴，讓地檢署協助調相關資料，進一步釐清財務問題，後續再考慮民事訴訟，「有兩年時效，注意！」

最後，針對「眾量級」YouTube頻道的所有權問題，林智群表示，該帳號由Andy開設，關鍵在於後來是否有正式授權給公司使用，「就算是有，也可以停止授權，要求返還帳號」；而如果對方未經授權就踢掉帳號擁有人踢除並取消其權限，可能已構成妨害電腦使用罪，提醒Andy必須在「知道被踢出去的6個月內提告」！

▲家寧和Andy交往10年分手後撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



林智群強調，這些法律行動幾乎都有嚴格的時間限制，Andy若希望透過法律途徑維護自身權益，必須儘快行動，以免錯過關鍵時效，影響後續的商標、財務與頻道經營權的爭取。

林智群律師臉書全文：

事有輕重緩急，Andy現在應該做幾個事情：

1.張媽媽申請的商標權在109年4月1日公告註冊，在109年10月16日註冊公告，利害關係人要在5年內申請評定，最晚在114/10/16就要提出挑戰。

2.依照公司法第245條向法院申請選派檢查人，檢查公司業務帳目、財產情形、特定事項、特定交易文件及紀錄。張媽媽之前都不願意提供帳目資料，Andy幾年前就應該做這個法律動作了。

3.但張媽媽可能拒絕配合檢查人的要求，反正一次罰2-10萬也不痛不癢，這個時候就可以考慮提背信、侵占罪告訴，讓地檢署幫你調相關資料（國稅局都有），了解帳目資料後，才會知道災情到底多嚴重，後面再來提民事訴訟（有兩年時效，注意！）

4.眾量級帳號是Andy開設，後面有沒有簽授權書讓公司使用？就算是有，也可以停止授權，要求返還帳號，如果對方沒取得授權，還直接把帳號所有人踢出去，取消權限，也可能有妨害電腦使用罪的問題，要在「知道被踢出去」6個月內提告。