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楊一展「減法人生觀」藏洋蔥　茹素至今最感謝親姐

當楊一展綻開大大的笑容時，你可以感覺到，他正在拋掉心所執著，心態更輕盈了。

▲當楊一展綻開大大的笑容時，你可以感覺到，他正在拋掉心所執著，心態更輕盈了。

圖文／鏡週刊

楊一展成名的年代，戰場是在偶像劇，角色的多樣性有限，他再怎麼想試不同的角色，也得要顧忌收入問題。現在職人劇多了，不一定非得要演男主角才有發揮空間，念及此，楊一展的快樂由心至臉，大大綻開了微笑。

他從田調就參與新作《化外之醫》，遇到仲介角色的原型，楊一展頗有感受：「我覺得他是在灰色地帶生存下來的人。」並以田調觀察塑造了一個愛錢的仲介角色。而他也被要求要吃胖5、6公斤，對有在運動的他不難，「吃碳水，再運動，再吃碳水。」楊一展因為姐姐生病而許願吃素，至今他仍一直吃素，他承認，自己因為姐姐過世，開始有了減法的人生觀，「要感謝我姐姐，她生病成就了我們全家。」

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楊一展愛運動，但覺得這不是執念，而是習慣。每年給自己一個目標，去審視自己的健康。（翻攝自臉書）

▲楊一展愛運動，但覺得這不是執念，而是習慣。每年給自己一個目標，去審視自己的健康。（圖／翻攝自臉書）

從身體到心理的需求，他都以減法檢視，「物質的東西我淡到不行了，」說完，楊一展就有點不好意思自白，「現在唯一還有物欲的就是腳踏車……」

當年姐姐生病，他每天來回騎車70公里到醫院，那是讓他紓解壓力的出口。「我逃避不了，尤其最怕醫生講出什麼話，我覺得那很可怕耶，好像他在對你下什麼令，對人的靈魂層次是很大的打擊。」楊一展是個感性的人，「我其實就像是一塊海綿，尤其年輕時更是這樣，好的、不好的都容易吸收，但看多了，事情經歷多了，自己就知道好與不好了吧。」

通常這時也該話鋒一轉了，我心想，接著楊一展要說的，應該不脫如下概念，就是人隨著年紀，心靈所有的孔隙，也該停止那麼費勁地去吸收生活中的種種吧。但楊一展出乎意料，他竟說，「但我還是選擇盡量做塊海綿。」這真的顯示了他多麼在意感性。他執行減法人生，但是不想對感受斷捨離。

妝髮：徐語歆 Rachel Hsu 造型：葉又慈 服裝提供：SPFLOE（黑色細節西裝、打褶襯衫、寬鬆工作褲）、homas sabo（戒指、項鍊、手環）


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