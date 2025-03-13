王大陸「罰站20分鐘」出發成功嶺！　入伍時尚「全身破萬」行頭曝光

記者蕭采薇／台北報導

33歲的演員王大陸，儘管傷害官司纏身，仍先需解決兵役問題。13日現身台北車站報到，搭乘專車前往台中成功嶺。由於當天專車延誤20分鐘，他也在月台罰站20分鐘，全程不發一語，最終於9點52分正式發車。

▲王大陸「入伍時尚」全身行頭破萬。（圖／記者湯興漢攝）



王大陸背著近萬元的山本耀司聯名運動品牌的背包，以及1800元的韓星同款日本潮牌毛帽。儘管衣服穿的不少，他上車前卻突然打了噴嚏，似乎有些著涼。而王大陸上車後，坐在同梯役男的旁邊，但發車前並未交談。

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王大陸不僅服兵役壓線、報到也壓線，和其他替代役男一起乖乖坐在台北車站地板，等待成功站。記者詢問他，為何選擇在北車報到，而不自行前往成功嶺，他聽到後隨即轉頭，並未回答。

▲王大陸前往北車報到，「乖乖坐地」等待點名。（圖／記者湯興漢攝）

王大陸13日前往台中成功嶺營區接受一般替代役263梯的21天基礎訓練，確定無法規避兵役。他壓線現身台北車站，立刻被包圍，過程中微微抬手遮掩臉部，和其他役男一同南下，展開軍旅生涯。現場一度相當混亂，推擠約五分鐘。

▲王大陸搭乘專車前往成功嶺。（圖／記者湯興漢攝）

回顧王大陸逃兵事件，檢方因追查詐騙案從車手意外抓到王大陸逃兵，此外也被發現王大陸涉及教唆傷害的證據，他的刑案仍在偵辦中。根據台北市兵役局規定，王大陸應於上午9時前在台北車站集合，搭乘台鐵役男專車前往台中成功站；若未搭上專車，最遲需於下午2時前自行到成功嶺門口報到，否則將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。