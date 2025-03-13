ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王大陸「罰站20分鐘」出發成功嶺！　入伍時尚「全身破萬」行頭曝光

記者蕭采薇／台北報導

33歲的演員王大陸，儘管傷害官司纏身，仍先需解決兵役問題。13日現身台北車站報到，搭乘專車前往台中成功嶺。由於當天專車延誤20分鐘，他也在月台罰站20分鐘，全程不發一語，最終於9點52分正式發車。

▲▼王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到。（圖／記者湯興漢攝）

▲王大陸「入伍時尚」全身行頭破萬。（圖／記者湯興漢攝）

王大陸背著近萬元的山本耀司聯名運動品牌的背包，以及1800元的韓星同款日本潮牌毛帽。儘管衣服穿的不少，他上車前卻突然打了噴嚏，似乎有些著涼。而王大陸上車後，坐在同梯役男的旁邊，但發車前並未交談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王大陸不僅服兵役壓線、報到也壓線，和其他替代役男一起乖乖坐在台北車站地板，等待成功站。記者詢問他，為何選擇在北車報到，而不自行前往成功嶺，他聽到後隨即轉頭，並未回答。

▲▼王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到。（圖／記者湯興漢攝）

▲王大陸前往北車報到，「乖乖坐地」等待點名。（圖／記者湯興漢攝）

王大陸13日前往台中成功嶺營區接受一般替代役263梯的21天基礎訓練，確定無法規避兵役。他壓線現身台北車站，立刻被包圍，過程中微微抬手遮掩臉部，和其他役男一同南下，展開軍旅生涯。現場一度相當混亂，推擠約五分鐘。

▲▼王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到。（圖／記者湯興漢攝）

▲王大陸搭乘專車前往成功嶺。（圖／記者湯興漢攝）

回顧王大陸逃兵事件，檢方因追查詐騙案從車手意外抓到王大陸逃兵，此外也被發現王大陸涉及教唆傷害的證據，他的刑案仍在偵辦中。根據台北市兵役局規定，王大陸應於上午9時前在台北車站集合，搭乘台鐵役男專車前往台中成功站；若未搭上專車，最遲需於下午2時前自行到成功嶺門口報到，否則將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

楊紫瓊超寵台粉喊「再拿奧斯卡」　Sandy主持兼翻譯逗樂品牌CEO

推薦閱讀

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／王大陸壓線報到！搭專車入伍　「乖乖坐地上」聽提問沈默了

快訊／王大陸壓線報到！搭專車入伍　「乖乖坐地上」聽提問沈默了

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

眾量級驚人年收曝！Joeman力挺Andy「分析股權分配」　公開道歉2件事

眾量級驚人年收曝！Joeman力挺Andy「分析股權分配」　公開道歉2件事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／王大陸壓線報到！搭專車入伍　「乖乖坐地上」聽提問沈默了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 飛航模式卻有來電！金曲樂團尋人啟事「超詭異通話內容」曝光
  2. 斗內Andy四位數！台灣隱眼品牌「已寄出合作邀請」　萬人讚爆
  3. 明道經紀人官司纏訟5年獲判無罪　遭「合夥人背叛」踢出經營團隊
  4. Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬
  5. 金秀賢3度駁戀情！　金賽綸阿姨痛喊「毀壞死者名譽」：愛最深時簽給他
  6. 榨乾Andy「家寧分手後全身行頭20萬」！　他卻10年付不出孝親費
  7. 楊紫瓊才剛在台灣說「我愛這個國家」　兩天後發文喊：中國台北
  8. Andy、家寧分手後「超巨大差異」看哭了！萬人炸鍋瘋傳：詐騙集團
  9. 金賽綸遭吃乾抹淨！韓網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
  10. 眾量級撕破臉「燒到Toyz篠崎泫」！她半夜揭持股真相：沒收一毛酬勞

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366