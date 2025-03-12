庸俗救星新專輯遭到詛咒？　團員岳父過世、經紀人癌父還簽放棄急救

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團「庸俗救星」將推出專輯《Little Battle》，並啟動北中南千人巡迴演出，並更邀請三組樂團好友助陣，包括4月19日台北場的「恐龍的皮」、4月26日高雄場的「南西肯恩」，以及5月3日台中場的「hue」。

▲庸俗救星推出新專輯《Little Battle》。（圖／庸俗救星提供）

庸俗救星新專輯《Little Battle》收錄十首歌曲，每一首歌都源自團員們的親身經歷，在專輯製作期間，團員們相繼經歷親人、朋友、寵物的離世與病痛，使這張專輯承載了更多對生命的思索。貝斯手羅晧宇回憶，浮現祭演出隔日，他正騎車前往錄音室，途中接到岳父呼吸心跳停止的消息，隨即折返載著妻子趕往醫院送別岳父。

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某個在錄音室的深夜，他們正錄製〈有效期限〉，經紀人忽然傳來訊息，分享她剛簽下癌末父親的放棄急救同意書，內心的煎熬無以言表，訊息讀完，整個房間陷入沉默，羅晧宇說：「原以為面對死亡會隨年紀增長變得豁達，但事實並非如此。真正的我，還是很難過。在丈夫、女婿、兒子、摯友等角色之間不斷切換，感覺自己被壓得喘不過氣。到現在我還在調適，而這張專輯便成了我抒發情緒的方式。我把那些無法發在社群、也不知如何向朋友傾訴的情感，全都寫進了歌曲裡。」

▲庸俗救星。（圖／庸俗救星提供）

主唱家耘笑言：「我們開玩笑地說這是張被詛咒的專輯？」或許因團隊中有著高比例的基督徒，他們對死亡的看法多了幾分坦然與釋懷。死亡不只是終結，而是一種祝禱，一種前往天上之家的歸宿。

專輯中也包含了對於人生十字路口的課題，吉他手阿雷談及自己從上班族回歸全職音樂人。「在社會價值觀來看，這可能是一種失敗，但我選擇傾聽內心，做對自己真正有意義的事。在這過程中，我逐漸找到自己在音樂上的獨特性。或許不完美，但這就是我的聲音、我的哲學。」鼓手陳允祈則表示：「這幾年累積的經驗，讓我在錄音時多了一份從容，能夠更自信地演奏。」主唱宋家耘補充：「這次我們四位的聲音與理念終於同步了，心態與狀態彷彿經過一場修煉，準備好大展身手。」