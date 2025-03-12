13年前曾對戰大谷翔平！曹佑寧痛失合照　嘆：世上沒這麼多早知道

記者蕭采薇／台北報導

棒球選手出身的男星曹佑寧，12日出席品牌活動，特地換上大谷翔平聯名球衣、鞋款，然而兩人還真的有段淵源！原來早在2012年的世青賽，曹佑寧就和大谷翔平同場比賽，曹佑寧回憶：「那個時候他就是怪物級的高中生！」卻也扼腕當時錯過合照機會。

▲曹佑寧出席大谷翔平特展。（圖／記者林敬旻攝）

曹佑寧回憶：「我的印象非常深刻，因為那時候還沒有比賽前，大家都已經在網絡上或新聞上，看到日本有一個這麼厲害的投手。」他說，其實當時心情是「想看看那樣的球速，打起來是什麼感覺」，可惜那場比賽大谷不是先發投手，而是守右外野，同時也是「黃金打次」的第四棒。

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曹佑寧說：「我們在賽前練習的時候，他們就在練習打擊，比如說我要很用力打才會打到的地方，他可能就是輕輕打，怎麼球就飛這麼遠，所以那時候就覺得他真的是不一樣的身體素質，技術層面也已經比我們同期那時候的球員都還要高出非常多。」

▲大谷翔平如今已是美國大聯盟傳奇球星。（圖／達志影像／美聯社）

他更形容大谷將球從外野回傳本壘的時候，速度有如鐳射光，「我們整個全部都嚇到，都傻眼。」曹佑寧也稱讚：「大谷過去目標就很明確，自信心充足、抗壓性又強。」對此深感佩服。

▲曹佑寧回憶13年前曾與大谷翔平同場比賽。（圖／記者林敬旻攝）

只不過，當時隊友藤浪晉太郎更紅一些，眾人在飯店碰面時，大家都去找藤浪合照，卻忽略未來的「王者」大谷翔平，曹佑寧嘆口氣笑說：「這世上沒這麼多早知道。」而去年台灣隊在12強奪冠，台灣隊長陳傑憲人氣水漲船高，代言攀升，問曹佑寧會不會吃味、覺得失寵？他一聽笑說「不會啦，很替他開心。」

▲曹佑寧是棒球選手出身。（圖／記者林敬旻攝）

後天就是白色情人節，雖然女友王淨不在台灣，但問道是否會買運動鞋給女友？曹佑寧笑回：「這有點尷尬吧，畢竟她也有代言其他的。」隨後很自信說：「我知道她（王淨）的鞋號是多少。」而先前王淨回應兩人有夫妻臉，曹佑寧也說：「我們自己也會看照片，真的滿像的。」而對於王淨稱讚他漂亮，曹佑寧笑說：「開心啊，都是讚美的詞，都蠻好的。男生漂亮是好事，女生有點帥氣也滿好。」