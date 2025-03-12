薔薔男友放閃「整台飛機拍手」！悄登機送驚喜 她素顏嬌嗔：白癡欸

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）日前認愛並公開和男友一起看極光共度情人節的畫面，另一半喊她老婆，雙方深情擁吻的恩愛互動至今仍讓人印象深刻。近日格外引起討論的是，男友悄悄登機送驚喜，互動閃到「整台飛機拍手欸」！

▲男友突如其來的舉動讓薔薔又驚又喜。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）



影片中 ，可以看到素顏的薔薔原本正戴著耳機，發現男友走向她的座位時，先是面露驚訝，接著邊羞笑邊摘下耳機，並撒嬌地說：「你很白癡欸！你怎麼在這裡？！」

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▲薔薔不停羞笑。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）



此時，視角切換成薔薔男友送驚喜前的畫面，他悄悄抵達登機口，準備好花束後，並開口尋求機組人員的幫忙，空姐豪爽答應並協助拿隨身行李後，他便朝女友的座位走去。

▲薔薔很開心。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）



沒了平常霸總氣息的薔薔，一秒化身為小女人，開心完全藏不住，還情不自禁和男友親了一下。男友這才開始跟她娓娓道來，「我剛剛在外面不敢進來，鬼鬼祟祟像小偷一樣，地勤都在看我在幹嘛」，他當下只能連忙解釋純粹想送花給另一半。

▲全機乘客都為薔薔和男友拍手。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）