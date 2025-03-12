2025最慘網紅！潔哥看Andy住所：不像假的　阿圓看不下去喊話張媽媽

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber眾量級Crowd爆發內部奪權爭議，成員Andy近日公開控訴遭到母親張媽媽奪走公司，引發網路熱議。針對此事，知名YouTuber一隻阿圓也在社群平台發聲，直言：「偷公司這種行為真的太可怕了….看不下去。」她更力挺Andy，認為：「身為同行，Andy老師企劃剪輯花的那些時間精神成本，張媽媽都該還給他！」

▲眾量級驚爆奪權內幕，震驚眾人。（圖／翻攝自眾量級臉書）

Andy在影片中詳細描述自己的遭遇，讓許多網友震驚不已，紛紛留言表達不滿：「剛剛看完Andy老師的影片，整件事也太扯了吧！」對此，一隻阿圓回應：「這種事情是很有可能出現在你我的生活中，你最親的人就是傷你最深的人，直系血緣也不例外。」她的發言引起廣泛共鳴，許多粉絲紛紛表示對Andy的遭遇感到心疼。

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▲阿圓挺Andy。（圖／翻攝自阿圓Threads）



另一位網紅潔哥也關注此事，並直言：「2025年最慘的網紅，我覺得是Andy。」有網友認為Andy可能需要一段時間沉澱心情，「我覺得要讓風吹一下。」潔哥則補充：「看他現在還住那個套房，就覺得他講的不像假的。」眾量級的內部糾紛持續發酵，網友們也關注Andy未來的動向。