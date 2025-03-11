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張鈞甯挺孕肚「羊水破了」還在動手術　生出腦麻兒愧疚…心聲曝光

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後引起熱烈迴響，Hami Video登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版首播週末則是台劇第一名。觀眾激讚「看得狂冒冷汗，節奏毫無冷場」、「讚嘆編導功力、戲劇充滿張力」還有許多影迷預言影集將橫掃金鐘獎。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多影迷好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

同時，在CATCHPLAY+印尼也有亮眼點擊，網友表示「緊張懸疑卻又讓人感動！」越南影帝「發哥」連炳發則被網友直指神似陳傑憲，帥氣模樣圈了不少台灣粉絲。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多影迷好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平，是一位極具專業與毅力的角色，即使臨盆在即也堅持為病患完成手術，同時又對出生就患有腦性麻痺的兒子「晧晧」充滿愧疚感，有網友特別關注到劇情中張鈞甯刻畫的母親角色「看到鄭醫師作為母親，對於孩子照護緊抓不放，希望能讓孩子恢復健全的期待與壓力！」對照温昇豪飾演的「晧晧」父親，可以感受到飾演媽媽的張鈞甯不同的情緒張力。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多影迷好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

對此，張鈞甯分享，她在拍攝前曾經訪問過神經外科女醫師，了解到她們的工作強度極高，尤其是手術中長時間的站立和集中注意力的需求，她表示「這樣的挑戰讓我深刻感受到，神經外科醫師不僅需要過人的專業知識，還需要強大的身體素質與意志力。」她進一步透露，這段挺著孕肚為病患動手術的演出經歷，讓她對角色有了更多的理解和感觸「這不僅是演技上的挑戰，更是身體上真實的挑戰！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多影迷好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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張鈞甯, 連炳發, The Outlaw Doctor化外之醫

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