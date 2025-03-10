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「國際韋」韋禮安合作越南影帝連炳發：連錄音都在披荊斬棘

記者許逸群／台北報導

韋禮安再度發威！繼推出〈如果可以〉日文與韓文版以及合作世界百大DJ  Oliver Heldens大受歡迎後，再度突破語言界限，這次他與越南影帝連炳發合作，推出最具話題性跨國跨語言全新單曲〈For a Better Day〉，是由連炳發和張鈞甯主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》中的歌曲。

▲韋禮安合作越南影帝連炳。（圖／索尼音樂提供）

▲韋禮安合作越南影帝連炳發。（圖／索尼音樂提供）

不過越南語的發音要準確，難度極高，讓很有語言天份的韋禮安都險些招架不住，直呼遇上大魔王，「由於錄音前忙著錄製《披荊斬棘4》，幾乎沒有時間事先練習，到了錄音室發現越南語真的很難，還加上越南文Rap，真的是一個字一個字琢磨才能完成，連錄音都在披荊斬棘！」

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韋禮安過去憑藉「空耳法」快速掌握發音，日文和韓文都漂亮過關，但挑戰越南語卻讓他吃足苦頭，「原本以為也許可以像之前用空耳記發音，結果發現完全行不通！因為不僅要演唱越南文，還有越南文的Rap，而且這首歌節奏緊湊、歌詞密集，不同於一般抒情歌，剛開始錄音確實感到是很大的挑戰！」

▲韋禮安合作越南影帝連炳。（圖／索尼音樂提供）

▲韋禮安合作越南影帝連炳發。（圖／索尼音樂提供）

所幸在創作人、台越混血饒舌女聲桃子A1J的耐心指導下，韋禮安逐字練習發音，力求完美呈現每個細節，每個音節都不敢馬虎，他表示：「學習新語言是展現對文化的尊重，希望能夠完整而動人地詮釋這首歌曲。」他的努力也獲得連炳發的高度讚賞，「韋禮安的越南語發音算相當標準，我相信他如果在越南發展一定會快速受到歡迎！」

不僅韋禮安在錄音過程中面臨挑戰，連炳發也在錄音時遇到不少狀況。雖然演戲經驗豐富，但演唱OST對他來說是一次全新體驗，他感到既興奮又緊張，坦言：「一開始聽demo覺得很順很好聽，結果一開口才發現不簡單！這首歌音域高、難度不小，幸好有製作團隊幫助，才能順利完成錄音。」

錄音過程還發生一段有趣插曲，歌曲副歌中有一句越南文歌詞：「chỉ mong sẽ có một vòng tay đón lấy」，其中「mong」的意思是「希望」，但由於越南文的發音特性，連炳發一不小心唱成「mông」，讓原意從「希望」變成「屁股」！這突如其來的誤差讓錄音室笑聲不斷！

不過兩人因為行程忙錄，是分別進錄音室，直到日前拍攝宣傳照才初次見面，不過因為韋禮安曾參與選秀節目《披荊斬棘4》，連炳發則參加過越南版的同名節目，兩人一聊到共同經歷就立刻找到共鳴，用中文和英文聊開，氣氛火速熱絡起來。 韋禮安+連炳發全新單曲〈For a Better Day〉11日數位上架。

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韋禮安, 越南影帝, 連炳發, For a Better Day

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