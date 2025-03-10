快訊／孟耿如社群真的全消失　「兌現最後道歉文」無限期關閉反省

記者黃庠棻／台北報導

黃子佼2023年被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，已鮮少公開露面，卻連帶影響老婆孟耿如。最近一家三口開心出遊的報導，引起社會公憤。孟耿如昨（9）日在社群網站發出長文道歉，並承諾會在一天之後無限期關閉所有的社群帳號。

▲孟耿如關閉社群帳號。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

在孟耿如發出道歉文之後，稍早她已關閉所有社群帳號，包含臉書粉專以及Instagram，昨（9）日發文寫道「我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省」並將未來的時間、生活重心都放在照顧家人身上。

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▲孟耿如關閉社群帳號。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

不過，孟耿如的道歉文公開之後，也引起正反派討論，有網友留言「加油」、「辛苦了」等安慰的文字，另一方面也有不少民眾激動回覆「最應該做的是帶女兒遠離妳老公」、「說加油的人真的應該去把判決書列印下來每天睡前看一次」、「你們有能力可以守護自己的小孩，那請問誰來守護被你先生傷害的孩子們 ？」

▲孟耿如關閉社群帳號。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

此外，孟耿如除了關閉社群網站之外，她過去的副業也都以結束經營，她寫道「個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停」，言下之意所有的工作都已停止。

▲孟耿如關閉社群網站。（圖／翻攝自Facebook）

【孟耿如全文】

近日媒體曝光我及家人的照片所造成的紛擾及討論，我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。

黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。

這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。

我個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停，我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。

再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。