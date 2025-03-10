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TWICE多賢曬絕美婚紗照「宣告結婚」　韓版《那些年》經典婚禮神還原

文／妞新聞

「我就是笨蛋啦！大笨蛋才能追你那麼久！」已經能想像這句如果變成韓文。改編九把刀同名小說、2011年上映台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》，翻拍韓版的中文電影名稱改為《妳是我眼中的蘋果（You Are the Apple of My Eye）》，找來TWICE成員「多賢」飾演初戀女神沈佳宜、擁有《雲畫的月光》、《Sweet Home 2》等代表作的「振永」詮釋鬧事王柯景騰，台韓兩地關注度超高。

韓版沈佳宜 VS 柯景騰登場

《妳是我眼中的蘋果》台灣也看得到

 
 
 
 
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다현 (DAHYUN)（@dahhyunnee）分享的貼文

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雖然韓文劇名依舊原汁原味翻譯，男女主角的名字卻修改為「振宇」以及「善雅」，以符合韓國當地的文化風氣，同為偶像出身的多賢與振永，還特別為了電影打造片尾曲，作詞作曲外加親自獻唱，引爆高度期待，台灣也已經定檔在3月21日上映，妞妞們進戲院支持之前，來看看看過的演藝圈藝人們怎麼說。

▲《妳是我眼中的蘋果》為韓版《那些年》，台灣定檔3月21日上映。（圖／naver

已經看過《妳是我眼中的蘋果》的韓星們，紛紛寫下心得推薦，2PM李俊昊大讚：「非常有趣的看完了！那時期的回憶湧入」，尹敬浩表示這部電影是在冬季尾巴我們最需要的電影，裡面也驚喜出現TWICE台灣籍隊友、看過原版（？）的「子瑜」的推薦文：「電影超棒的！多賢歐膩太漂亮了～」，另外朴寶劍、羅美蘭也都讚不絕口。

多賢突宣告「我結婚了」

10張絕美婚紗照美呆

▲多賢在個人IG曬出10張婚禮照。（圖／翻攝自IG@dahhyunnee）

不過電影還在上映中，女主角卻在近日無預警宣告結婚！？多賢於個人IG曬出10張婚禮照，照片中她穿著純白夢幻婚紗、頭戴閃亮皇冠以及頭紗，一字領剪裁展現精緻肩線，美到不行的浪漫畫面其實都是《妳是我眼中的蘋果》中的拍攝花絮照，猜測是還原《那些年，我們一起追的女孩》中最後「沈佳宜結婚」的名場面，是不是很期待呢？

【延伸閱讀】

韓版《那些年》預告公開「TWICE子瑜秒轉認證喊這句」！多賢筆戳背、打水仗神還原

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Niusnews妞新聞, 那些年我們一起追的女孩, TWICE, 多賢, 沈佳宜, 妳是我眼中的蘋果

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