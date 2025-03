TWICE多賢曬絕美婚紗照「宣告結婚」　韓版《那些年》經典婚禮神還原

文/妞新聞

「我就是笨蛋啦!大笨蛋才能追你那麼久!」已經能想像這句如果變成韓文。改編九把刀同名小說、2011年上映台灣青春電影《那些年,我們一起追的女孩》,翻拍韓版的中文電影名稱改為《妳是我眼中的蘋果(You Are the Apple of My Eye)》,找來TWICE成員「多賢」飾演初戀女神沈佳宜、擁有《雲畫的月光》、《Sweet Home 2》等代表作的「振永」詮釋鬧事王柯景騰,台韓兩地關注度超高。

韓版沈佳宜 VS 柯景騰登場

《妳是我眼中的蘋果》台灣也看得到

雖然韓文劇名依舊原汁原味翻譯,男女主角的名字卻修改為「振宇」以及「善雅」,以符合韓國當地的文化風氣,同為偶像出身的多賢與振永,還特別為了電影打造片尾曲,作詞作曲外加親自獻唱,引爆高度期待,台灣也已經定檔在3月21日上映,妞妞們進戲院支持之前,來看看看過的演藝圈藝人們怎麼說。

▲《妳是我眼中的蘋果》為韓版《那些年》,台灣定檔3月21日上映。(圖/naver)

已經看過《妳是我眼中的蘋果》的韓星們,紛紛寫下心得推薦,2PM李俊昊大讚:「非常有趣的看完了!那時期的回憶湧入」,尹敬浩表示這部電影是在冬季尾巴我們最需要的電影,裡面也驚喜出現TWICE台灣籍隊友、看過原版(?)的「子瑜」的推薦文:「電影超棒的!多賢歐膩太漂亮了~」,另外朴寶劍、羅美蘭也都讚不絕口。

多賢突宣告「我結婚了」

10張絕美婚紗照美呆

▲多賢在個人IG曬出10張婚禮照。(圖/翻攝自IG@dahhyunnee)



不過電影還在上映中,女主角卻在近日無預警宣告結婚!?多賢於個人IG曬出10張婚禮照,照片中她穿著純白夢幻婚紗、頭戴閃亮皇冠以及頭紗,一字領剪裁展現精緻肩線,美到不行的浪漫畫面其實都是《妳是我眼中的蘋果》中的拍攝花絮照,猜測是還原《那些年,我們一起追的女孩》中最後「沈佳宜結婚」的名場面,是不是很期待呢?

