徐若瑄兒子苦練乒乓　期待變成林昀儒

記者葉文正／台北報導

TVBS《女人我最大》官網3月特別邀請徐若瑄擔任封面人物，在3月8日國際婦女節，分享身兼女兒、媽媽、歌手、演員與監製的人生觀。對於現代女性如何活得精彩又獨立，她不改「鋼鐵V」本色，簡潔有力地表示：「不能放過自己！」她進一步解釋，若沒有目標只想放空，很難活得精彩，唯有嘗試、努力，才能發現潛能，她微笑地說：「想想自己這一生要如何過？我的答案很明確─精彩活著！」

▲徐若瑄透露兒子愛上乒乓球。（圖／女人我最大提供）



徐若瑄認為經濟獨立才能掌握人生的自主權，因此她14歲踏入演藝圈，肩負起家庭的經濟責任。她回憶童年，媽媽獨力撫養3個孩子，生活艱辛，經歷幾十次搬家，媽媽卻總能保持樂觀，有次屋頂上傳來老鼠聲，媽媽笑說那是「發財鼠」，代表日後會發財，媽媽的幽默讓她不畏懼貧困，也早早確立要在經濟上自主，她說：「我從小就有一個目標，那就是賺錢，養媽媽、買房子。」她認為努力工作從來不是一種負擔，能從中獲得收入達到經濟獨立，給她追求精彩生活最大的自由和底氣。

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▲徐若瑄14歲扛家計。（圖／女人我最大提供）



徐若瑄最近的生活因為兒子而圍繞著乒乓球，兒子看完她主演的電影《乒乓男孩》後，徹底愛上這項運動，還認真地說：「媽媽，我要參加比賽！林昀儒9歲開始打球，我現在努力，也能站上國際舞台嗎？」徐若瑄表示，兒子學過籃球、網球、游泳，甚至曲棍球，卻從沒有主動表示想比賽，為了成全兒子的決心，徐若瑄甚至成了兒子的專屬陪練，徐若瑄笑說：「拍《乒乓男孩》時，我才真正接觸乒乓球，那時只上了3堂課，沒想到現在卻成了生活的一部分。」

▲徐若瑄努力籌備新專輯。（圖／女人我最大提供）



面對歌迷不斷敲碗新專輯，徐若瑄稍微透露進度，表示一直很努力籌備新專輯，都有慢慢地錄音。另外，她最近迷上皮拉提斯，並且很快地設定挑戰目標─在器械倒吊半空中，她興奮地解釋：「要倒吊又做出優美的動作，除了需要強大核心，手臂肌力也要很強！」為了激勵自己，她三不五時就會到教室凝視器械，想像有一天能征服它，她笑說：「只要是運動、能幫助自己健康，我都不會放過自己。」她雖不時展露鋼鐵本色，但其實天天呵護自己，每天堅持睡前以伸展的方式，和身體對話，不僅放鬆身體，更讓心靈回歸平靜，她說：「這樣夜晚的睡眠，也會更加安穩。」更多關於拍攝的幕後花絮，即特別理財、時尚美妝到旅行等等，鼓勵女性活出精彩人生，盡在《女人我最大》官網封面人物。