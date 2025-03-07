樂天壯壯濕身解放比基尼　「辣曬超兇上圍」好友全看暈：太絕了！

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近到馬爾地夫度假，平時會在社群記錄生活的她，今（7）日透過IG曬出一系列身穿比基尼在泳池旁的擺拍辣照，照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼壯壯分享馬爾地夫辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

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照片中，壯壯身穿一件紅藍相間圖案的比基尼，下身則搭配一條印有相同顏色的長裙，她把髮被綁成一個丸子頭，右耳後還有一朵黃色小花點綴。她時而站在木板上擺拍，一手自然放在腰間，眼神直視鏡頭；時而側坐在躺椅上，變換性感動作，傲人上圍一覽無遺。

▲▼壯壯在泳池旁擺拍。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

在其他照片中，壯壯除了整個人泡在泳池中，抬頭對鏡頭露出甜美微笑之外，還站在淋浴區錄下自己用蓮蓬頭沖身體的過程，一系列的照片在曝光後，除了好友Yuri、巫苡萱留言寫下「暈」、「這身材太絕了」之外，同時也讓大票粉絲為之瘋狂，「太辣」、「喜歡」、「好美」、「暈船了」、「身材超棒的」、「怎麼可以那麼好看」，留言紛紛稱讚她。

▲▼壯壯分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

▲壯壯好友留言稱讚辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）