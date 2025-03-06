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《殺夫》陳淑芳妖嬌身材藏不住　率「千歲團」看《殺夫》秘密遭曝

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后陳淑芳邀請她蘭陽女中高齡86歲的初中同學們，赴台北國賓長春影城，欣賞她41年前所演出的電影《殺夫》數位修復版。同窗相會場面熱鬧非凡。自封「千歲團」的30位同學，畢業70年再度相會，不少人的身邊的老公都換成了看護。

▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

大家開心話當年，大曝陳淑芳自小才貌過人，最擅長戲劇舞蹈，最棒的是她總扮演「白雪公主」，迄今依然讓人津津樂道。有趣的是，當影后現身影廳，更讓現場觀眾驚喜不已，直呼是看《殺夫》最棒的禮物。有趣的是，陳淑芳發現全場觀眾僅有兩位男性，還打趣說，在場的人大都已經沒夫可殺了，呼籲「兩個男生要小心」，逗得大家哄堂大笑。

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▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

▲金馬影后陳淑芳邀請她蘭陽女中高齡86歲的初中同學們，欣賞她41年前演出的《殺夫》。（圖／海鵬提供）

陳淑芳上周才剛在上映首映會上看過《殺夫》，卻一度擔心太過血腥，很多畫面她都「閉上眼睛」。這次有同學們陪同壯膽，她才真正全程看完。自己心裡很怕，但觀影前她還跟「千歲團」同學喊話：「大家不用忍耐，太驚悚就放聲尖叫吧！」果然現場氣氛丕變，每個人都看得超開心。

▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

▲陳淑芳被同學爆料，她根本是「白雪公主」。（圖／海鵬提供）

這部改編自臺灣作家李昂同名小說的電影《殺夫》，探討當時臺灣社會的兩性議題與女性身體自主權，1984年首映時即引爆話題，成為當年備受議論的電影。該片劇情描述：孤女林市（夏文汐 飾）童年悲慘，嫁給屠夫陳江水（白鷹 飾）更是受盡折磨，雖與鄰居阿彩（楊麗音 飾）同病相憐，她與丈夫夜夜交歡聲卻引發阿彩婆婆阿罔官（陳淑芳 飾）的抗議不滿。飽受父權凌辱的她，最終執起屠刀，砍向身旁的丈夫。

▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

▲《殺夫》當年由於過於大膽，上映時曾遭狠剪8刀。（圖／海鵬提供）

《殺夫》當年由於過於大膽，上映時曾遭狠剪8刀。如今國家電影及視聽文化中心完成數位修復，更接回當年遭剪的8個片段，讓《殺夫》終於在41年後以完整版重見天日，連陳淑芳都形容「跟看全新的電影一樣」。她更力讚夏文汐的敬業演出，尤其那場內臟潑身戲，讓她十分佩服。

▲陳淑芳率「千歲團」看《殺夫》。（圖／海鵬提供）

▲陳淑芳現身影廳讓觀眾驚喜不已，直呼是看《殺夫》最棒的禮物。（圖／海鵬提供）

男主角白鷹的殺豬技法則十分熟練，「一刀封喉」讓她震撼外，更直納悶「不知道他是怎麼訓練成的？」。有趣的是，當陳淑芳在《殺夫》片中出現時，妖嬌身材呼之欲出，連村姑裝都掩藏不住，除讓同學們驚艷話讚，連她自己都看得超開心，《殺夫》數位修復版現正熱映中。

 

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