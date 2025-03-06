周曉涵上個月才見王大陸　「曝他關心生理期」私下也見過游姓友人

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸先是涉嫌逃兵役被調查，緊接著又捲入教唆傷害Uber司機事件，引發社會譁然。而他在香港、中國大陸拍電影、電視劇，還有廣告代言，如今涉案進度引發兩岸三地高度關注。其中，曾與王大陸合作電影的周曉涵今日出席活動也談及此事。

▲王大陸近期捲入多起風波。（圖／記者黃彥傑攝）

王大陸的電影作品《腹喜》在2024年12月殺青，當時他曬出卡片中寫著「殺青快樂」，原本也讓許多影迷相當期待，怎料他卻屢屢傳出醜聞，該片卡司強大，還包含李康生、陳庭妮、李鴻其、樊光耀、周曉涵，由台灣、法國、日本三方合製，導演是來自大陸的邱炯炯，曾執導過《椒麻堂會》、《癡》等作品，製作公司則是台灣知名監製唐在揚的嘉揚電影公司。

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▲王大陸、周曉涵合作電影《腹喜》。（圖／翻攝自Facebook／李康生）

曾與王大陸在《腹喜》合作的周曉涵今（6）日出席內衣品牌活動，被問到對方近期的風波，回憶起在大陸拍攝過程，當時對方很貼心，她某一次生理期來對方還特別關心，甚至詢問要不要幫忙叫外送，像是暖暖包之類的東西，直呼「他用他的帳號幫我買暖暖包，說可以『先幫妳叫』」。

▲周曉涵出席「思薇爾」新品發表。（圖／記者周宸亘攝）

不過，周曉涵透露自己跟王大陸其實只有對到一場戲，但雙方私底下沒有太多交流，只有互加聯繫方式，上一次見面是《腹喜》的製片人來台灣，對方擔任主揪邀請相關工作人員，包含主演李康生一起吃飯。

▲王大陸、周曉涵合作電影《腹喜》。（圖／翻攝自Facebook／李康生）

周曉涵坦言看到王大陸的風波其實有點訝異，被問到是否擔心電影受到影響，她則表示「煩惱要留給監製跟製片人，反正台灣也有很多戲拍一拍放著沒播」。值得一提的是，周曉涵也透露自己曾跟王大陸的游姓友人在演藝圈場合有碰過面。

▲周曉涵出席「思薇爾」新品發表。（圖／記者周宸亘攝）