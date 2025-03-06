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比紅衣小女孩更早！　《山忌 黃衣小飛俠》揭開台灣最毛靈異事件

記者蕭采薇／台北報導

由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造的全新驚悚力作《山忌 黃衣小飛俠》，改編自台灣真實靈異事件「黃衣小飛俠」，由劉以豪、袁澧林、曹佑寧主演。故事講述三名大學生登山探險時，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象，揭開山林中的恐怖禁忌。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劇照05 故事從劉以豪(左一始)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》早於紅衣小女孩、人面魚，台灣靈異三本柱「黃衣小飛俠」首登大銀幕。（圖／威視電影提供）

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「黃衣小飛俠」是早於「紅衣小女孩」之前，台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從七零年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。據傳，在台灣多處山區，登山客曾目擊身穿黃色雨衣、頭戴斗笠的神秘身影。

祂時而隱沒於樹林間，時而現身於濃霧之中，行蹤詭譎難測。更令人不寒而慄的是，凡是與祂對視或跟隨指引的人，往往會迷失方向，甚至永遠消失於山林之中。多年來，這個傳說在登山界廣為流傳，成為台灣最駭人的禁忌之一。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劇照05 故事從劉以豪(左一始)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》敘述登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

繼紅衣小女孩、人面魚成功掀起台灣恐怖電影熱潮後，《紅衣小女孩》製作團隊再度將「黃衣小飛俠」傳說搬上大銀幕。前導海報中，一位身穿污損黃色雨衣的身影靜立於幽暗森林，帽簷下漆黑的臉孔散發出讓人不寒而慄的氣息。仔細一看，更發現雨衣頭部竟呈現180度扭轉，詭異姿態令人毛骨悚然。在前導預告中，除了早先公布的劉以豪、袁澧林、曹佑寧三位主演外，還驚喜出現許久未登大銀幕的陳孝萱。

▲《山忌 黃衣小飛俠》陳孝萱。（圖／翻攝自YouTube／紅衣小女孩The Tag-Along）

▲《山忌 黃衣小飛俠》前導預告中，驚喜出現許久未登大銀幕的陳孝萱。（圖／翻攝自YouTube／紅衣小女孩The Tag-Along）

《山忌 黃衣小飛俠》故事描述三位登山客在深山中迷路，發現整座山頭竟佈滿白布條，彷彿無數人曾在此迷途。預告後段更預示，接連的恐怖怪象竟如噩夢般地跟隨著他們下山。預告一釋出，立刻勾起網友的恐怖回憶，不禁直呼：「我朋友真的遇過！」、「不敢穿黃色雨衣了…」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劇照05 故事從劉以豪(左一始)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪自曝膽小不愛恐怖片，做功課時只敢遮眼看。（圖／威視電影提供）
 
演員們為詮釋角色也做足準備。首次挑戰驚悚題材的劉以豪坦言，私下幾乎不看恐怖片，但仍強迫自己看完導演的指定片單，他笑說：「我會把聲音轉到最小，全程遮著眼睛從指縫看完。」問及接演原因？劉以豪透露因為劇本實在太特別，更是他從未嘗試過的挑戰。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劇照05 故事從劉以豪(左一始)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

▲「文青女神」袁澧林開心挑戰商業片，開拍前努力惡補恐怖片。（圖／威視電影提供）

自認對聲音特別敏感的袁澧林則透露，完全不敢進戲院看恐怖片，卻為了角色在短短兩、三週間惡補多部驚悚電影，導致身心大受影響，但一直很想挑戰商業片的她開心直呼：「恐怖片完完全全回應我的呼喚 ！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劇照05 故事從劉以豪(左一始)、袁澧林、曹佑寧飾演的登山社好友上山迷路後展開，揭開山林中的恐怖禁忌。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧私下愛看各式驚悚片，接演本片興奮不已。（圖／威視電影提供）

三人中最大膽的曹佑寧，則是熱愛看各種恐怖片，對本片更是興奮不已，他表示：「這部電影以真實靈異傳說為核心，探討人在面對未知事物時的選擇，非常吸引我。」《山忌 黃衣小飛俠》將用前所未有的驚悚視角揭開這段詭譎傳說，電影將於6月6日全台上映。

 

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